成分にこだわった プレミアムなおしりふき！ネオママイズム「Wood Based WIPES」

「neomamaism(ネオママイズム)」より、最後の1%にまでこだわったプレミアムなおしりふき「Wood Based WIPES」を2025年6月18日に公式サイトより発売します。

ネオママイズム「Wood Based WIPES」

・製品名 :Wood Based WIPES(NMベビーワイプA)

・内容量 :1個(18枚入り)・専用BOX入り8個セット

・販売価格:【1個】

公式サイト:980円(税込・送料別)

その他モール:1,680円(税込・送料込)

【8個セット】

公式サイト:4,280円(税込・送料別)

その他モール:4,980円(税込・送料込)

●取扱店舗

neomamaism公式オンラインストアなど

「neomamaism(ネオママイズム)」より、最後の1%にまでこだわったプレミアムなおしりふき「Wood Based WIPES」を2025年6月18日に公式サイトより発売。

●Wood Based WIPESの商品特徴

成分全てがEWGグリーン等級の成分を使用した、肌に安全で優しい成分であり、自然に還る樹木をベースにした木材から生まれたヴェオセル(TM) *1繊維を使った天然由来のなめらかさとやさしい肌触りの厚手エンボス&超大判シートで赤ちゃんの肌を優しく清潔に保ちます。

植物由来の成分配合や、99%は水なので安心と書いてあるだけでおしりふきの「全成分」を商品ページ上に載せている商品はほとんどありません。

欧米では3歳以下の子どもには禁止されているものや、大人用の化粧品でも使われないような強い防腐剤や化学物質が使われていることも。

理由は欧米のような規制はないためです。

また、現在、日本のおしりふきに使用されている不織布のほとんどがプラスチック製です。

EUでは、使い捨てプラスチックの規制*2などすでに一歩進んだ取り組みが始まっています。

採用した不織布は、大気への炭素排出や水の排気の少ない高い生産基準で製造されており、自然に還る天然原料の木質由来繊維シートです。

今は『成分』に注目する時代。

「なんとなく良さそう」から「本当にいいもの」だけでつくられたおしりふきです。

●Wood Based WIPESの全成分

グリーン等級成分のみで作られています。

Purified Water(精製水)

:EDI製法&8層フィルターで作られた99%純水です。

Allantoin(アラントイン)

:肌を健やかに保ち、保護しつつ、なめらかな肌に導きます。

Caprylyl Glycol(カプリリルグリコール)

:防腐効果がありながら、肌刺激が少ない敏感肌向けの商品にも使われる優しい成分です

Decyl Glucoside(デシルグルコシド)

:お肌表面の汚れは落とせて、お肌内部のうるおいは残す低刺激洗浄剤です。

Glycerin(グリセリン)

:ヤシ油やパーム油由来の保水力の高い保湿成分です。

Citric Acid(クエン酸)

:化粧品のpHを安定させる低刺激成分です。

Sodium Benzoate(安息香酸ナトリウム)

:エゴノキ科アンソクコウノキという樹木の樹脂(安息香)から生成される成分で食品やオーガニックコスメでよく使われる防腐剤です。

ポイント

・アラントイン配合!肌荒れを予防し、キメの整ったツルすべ肌に

・糊を使わず水だけで編み込んだ生分解性100%のVEOCEL(TM)繊維できたシートで敏感な赤ちゃんの肌にも、環境にも優しい*1

・超大判サイズ(20.3cm×19.1cm)だから、1枚あれば十分キレイに!

・まるでタオルのような摩擦レスな肌触り!エンボス厚手シートだから、手を汚さずに、汚れをしっかり絡めとります

・水分たっぷり!EDI純水99%。

8層フィルターで徹底浄化

・おしりだけでなく、手口や全身、おもちゃ拭き等にも!マルチに使えるウェットタオルシート

・バッグから取り出すたびに目にとまる。

ユニセックスでスタイリッシュなパッケージデザイン

・大切な人へのプレゼントとして おしゃれなデザインボックスでお届けします

・6つのフリー(アルコール/パラベン/IPBC *3/PG *4/香料/着色料)

・使用しているヴェオセル(TM)繊維でできたシート*1は1,000種類以上の潜在的に有害な化学物質から安全であると認定されています*5

パッチテスト済(全ての人に皮膚刺激がないわけではありません)

質もデザインもこだわる人に

手口やおもちゃ拭きにも

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 成分にこだわった プレミアムなおしりふき!ネオママイズム「Wood Based WIPES」 appeared first on Dtimes.