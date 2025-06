羊文学が6月18日、新曲「春の嵐」を突如リリース。さらにバンドとして5枚目となる、約2年ぶりのアルバムを10月8日(水)にリリースすることを発表した。アルバムの詳細は後日発表される予定。「春の嵐」は10月リリースのアルバムにも収録予定の楽曲で、トラックは春の優しい空気を感じられる一方、リリックでは嵐の中を生きるような、葛藤の日々が綴られており、曲を聴く回数を重ねるごとに深みを増していくような一曲に仕上がっている。

4thアルバム『12 hugs (like butterflies)』リリース以降、映画/ドラマ/アニメなど様々な作品をテーマにした楽曲を複数リリースし、ライブでは国内にとどまらず、海外ツアーも成功させるなど、グローバルな舞台へと活躍の場を広げ、進化を続けている羊文学の最新アルバムに注目が集まりそうだ。また、羊文学公式Instagramアカウントにて、アルバム制作の裏側を楽しめるチャンネルも開設された。そして、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを回り、10月9日・10日の日本武道館2daysと全8都市9公演を回る過去最大規模のアジアツアー「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"」のオフィシャル最終先行も本日から受付開始。アジア各都市のチケットの情報については順次発表されており、ソウル・台北での公演は既にSOLD OUTとなっている。アジアツアーは全11公演がSOLD OUTした2024年に続き、2度目の開催。初の日本武道館と大阪城ホールでのライブは、昨年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦となる。<リリース情報>羊文学New Single「春の嵐」<ライブ情報>羊文学「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"」9月15日(月・祝)大阪・大阪城ホール9月18日(木)ソウル9月20日(土)上海9月21日(日)北京9月23日(火)広州9月26日(金)台北9月28日(日)バンコク10月9日(木)東京・日本武道館10月10日(金)東京・日本武道館オフィシャル最終先行受付(大阪城ホール公演・日本武道館公演)期間:6/18(水)12:00~6/22(日)23:59チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/9月15日(月・祝)大阪城ホールOPEN 17:00 / START 18:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:清水音泉後援:FM80210月9日(木)日本武道館OPEN 18:00 / START 19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ後援:J-WAVE10月10日(金)日本武道館OPEN 18:00 / START 19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ後援:J-WAVEHP:https://www.hitsujibungaku.info/