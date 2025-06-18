Dos Monos、初全国ツアーの一夜限り追加東京公演開催を発表
自主企画「DINOSAUR 1」を開催したばかりのDos Monosが、先月末に開催した初の全国ツアー「Tour D」の追加公演「Tour D (Encore)」を東京・渋谷Spotify O-nestにて開催することを発表した。
東京、大阪、札幌の3箇所で行われた「Tour D」は各地を熱狂の渦に巻き込み、多くのファンから追加公演の希望が殺到したため急遽開催を決定。本公演は東京O-EAST公演と同じくドラム・大井一彌、ベース・市川仁也、サックス・松丸契による完全バンドセットの編成となっている。
6月18日12時からチケットのオフィシャル先行がスタートしている。
＜ライブ情報＞
Dos Monos ”Tour D (Encore)”
2025年8月30日（土）Spotify O-nest
OPEN / START：18:30 / 19:00
LIVE：Dos Monos（Band Set）
オフィシャル先行（抽選）
6/18（水）12:00〜7/2（水）23:59
https://w.pia.jp/t/dosmonos/
Linktree：https://linktr.ee/dosmonostres
東京、大阪、札幌の3箇所で行われた「Tour D」は各地を熱狂の渦に巻き込み、多くのファンから追加公演の希望が殺到したため急遽開催を決定。本公演は東京O-EAST公演と同じくドラム・大井一彌、ベース・市川仁也、サックス・松丸契による完全バンドセットの編成となっている。
＜ライブ情報＞
Dos Monos ”Tour D (Encore)”
2025年8月30日（土）Spotify O-nest
OPEN / START：18:30 / 19:00
LIVE：Dos Monos（Band Set）
オフィシャル先行（抽選）
6/18（水）12:00〜7/2（水）23:59
https://w.pia.jp/t/dosmonos/
Linktree：https://linktr.ee/dosmonostres