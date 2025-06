ブレインウッズは、今回、インバウンド支援サービスを拡充し、海外向けマーケティングにおける幅広いニーズに対応します。

ブレインウッズ

ブレインウッズは、今回、インバウンド支援サービスを拡充し、海外向けマーケティングにおける幅広いニーズに対応。

ポストコロナでのインバウンド需要の回復・拡大に伴い、訪日外国人観光客への情報発信力は、自治体や観光施設にとって重要な課題となっています。

こうした市場環境を踏まえ、ブレインウッズは、観光客が情報を知り、関心を持ち、実際に足を運ぶまでの行動プロセス全体を見据え、Webサイトや動画、印刷物など各種メディアで一貫した多言語発信を可能にします。

■多言語Webサイト・SNSコンテンツ制作

- 多言語による情報発信が可能なグローバル対応Webサイトを企画・構築

- 言語ごとのSEO対策により、検索エンジンでの上位表示をサポート

- モバイルファースト設計・アクセシビリティ対応で、すべてのユーザーに最適な閲覧体験を提供

- alt属性設定や読み上げ順序の最適化など、スクリーンリーダーに配慮したWeb翻訳サービス

- 多言語によるSNS投稿文や広告コピーの制作も支援

■動画コンテンツ制作のラインナップ拡充

- 施設案内、プロモーション、商品デモなど、さまざまな用途に合わせた多言語映像ソリューションを提供(字幕・吹き替え対応)

- SNSでの活用を想定した縦型動画の企画・制作にも対応し、デジタルプロモーションをサポート

■サステナビリティ・ダイバーシティ対応のWebページ制作

- 地域のサステナブルな取り組みや、ハラール・コーシャなど多様な食文化ニーズへの対応を伝える専用ページを制作

■継続的サポート体制の強化

- Webサイト公開後の分析レポートの発行や改善提案の提供(保守契約)

- レストランメニュー、施設の利用規約・注意書き・案内板などの多言語翻訳

- 社員向け英語研修、商談時の通訳派遣など、インバウンド対応に関する総合的なサポートをワンストップで提供

ブレインウッズは、25年の翻訳・通訳の実績と、Web・映像などのコンテンツ制作におけるノウハウを活かし、観光客が「知る・興味を持つ・訪れる」までのあらゆる接点において最適な多言語コミュニケーションをトータルで支援します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Web・動画・印刷物などによる多言語での情報発信を支援!ブレインウッズ appeared first on Dtimes.