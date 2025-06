健康経営のDXを推進！フラクタルワークアウト「BODY PALETTE」

フラクタルワークアウトは、2025年6月25日(水)〜27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第6回 健康経営EXPO」にて、法人向け健康管理サービス「BODY PALETTE(ボディパレット)」を出展します。

■健康経営の実践を、もっと簡単・身近に

「BODY PALETTE」は、社員の体調やパフォーマンスを可視化し、健康経営優良法人認定のサポートとオールインワンの健康経営DXサービスです。

離職率の低下や生産性の向上にとどまらず、採用力強化・エンゲージメント向上にも貢献。

従業員の“健康習慣づくり”を、企業単位で継続的にサポートします。

テレワーク・出社混在など、働き方が多様化する中でも「場所を問わず活用できる健康管理インフラ」として、現在多くの企業に導入が進んでいます。

■展示会では、実際のデモ体験や導入事例を紹介

当日はブース内で「BODY PALETTE」のデモンストレーションや導入企業様の事例紹介も実施予定です。

■開催概要

展示会名:第6回 健康経営EXPO([東京]総務・人事・経理Week)

日時 :2025年6月25日(水)〜27日(金)10:00〜18:00(最終日のみ17:00終了)

会場 :東京ビッグサイト 東6ホール

小間番号:52-24

