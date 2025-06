自宅が診察室に変わる！ただみ往診動物病院

『ただみ往診動物病院』は、2025年6月22日(日)より、武蔵野市を中心とした往診エリアを拡大することを発表しました。

ただみ往診動物病院

代表者 : 院長 只見 景子

所在地 : 東京都武蔵野市境

設立 : 2024年10月4日(世界動物の日)

事業内容 : 犬・猫の往診専門の動物病院

2024年10月4日「世界動物の日」に開院以来、「動物病院では暴れてしまう」「診察を嫌がって近寄れない」といった動物たちと、そのご家族のために、自宅で安心して受けていただく獣医療を提供してきました。

エリア拡大により、これまでサービスを届られなかった地域の方々にも、獣医療を提供します。

信頼できる方との関係を構築し、夜間診療再開の布石とします。

■リニューアルの概要

リニューアル日:2025年6月22日(日)

往診エリア :<リニューアル前>

東京都武蔵野市・三鷹市限定

<リニューアル後>

東京都武蔵野市境を起点とし、状況に合わせて個別対応

