2025年の旅行先は関西エリアが人気！ Airbnb「関西エリアのおすすめスポット」

暮らすように旅する関西エリアのおすすめの スポットやリスティングをAirbnbが厳選紹介!

2025年は1年を通じて大阪・関西地域が人気。

日本国内在住のAirbnbゲストが2025年の旅行先として最も注目している旅行先トップ10において、2位が奈良、3位が大阪となっています。

Airbnbでの調査によると、2025年のゴールデンウィークに向けた国内旅行の目的地トップ10のうち半分が大阪府を中心とした関西地域で占めていました。

データをZ世代に絞って見ると、大阪エリアの2025年冬季シーズンを見越した検索トレンド状況は2倍以上に膨れ上がっていることから、これからの夏のシーズンだけでなく、秋冬にかけて大阪への注目は継続的に高いままということもわかりました。

この夏、そして秋・冬の行楽シーズンにかけて大阪を中心とした旅を計画している方におすすめの人気の地域やリスティングを以下紹介!

大阪府内のおすすめ地域ランキング

1. 大阪市

2. 泉佐野市

3. 堺市

4. 豊中市

大阪府大阪市-和モダンが魅力の一軒まるまる貸切の宿

上質な木材を使用したインテリア、落ち着いた和の空間、最新設備を取り入れたダイニングなど、日常を忘れさせる贅沢な時間を過ごせます。

日本の伝統的な信楽焼で作られた浴槽(陶器風呂)を浴室に2つ設置しており、信楽焼のもたらす優しい温もりを体感できることも魅力。

大阪府泉佐野市-オーガニックL-Stayあかつき

床・壁・天井・家具などすべて無添加な建材や自然素材で仕上げており、工事途中にも接着剤や有機塗料は一切使わずオーガニックな作りにこだわった宿泊施設。

お部屋には、地元泉州のアート作品を飾っています。

隣接したショップでは無添加なおそうざいも販売しており、衣・食・住、無添加な生活を堪能できます。

関西エリア周遊におすすめの地域ランキング

1. 香川県高松市

2. 和歌山県白浜町

3. 奈良県奈良市

4. 兵庫県神戸市

5. 岡山県岡山市

6. 兵庫県淡路島

7. 和歌山県田辺市

8. 兵庫県姫路市

9. 岡山県倉敷市

10. 兵庫県洲本市

香川県高松市-塩上木村 薪ストーブのある土間リビング

リビングが土間になっている新築木造住宅。

静かなエリアでありながらバスや電車の利便性に優れており、敷地内に駐車場も用意されています。

冬場には薪ストーブも楽しむことができます。

和歌山県白浜町-テラスヴィラ癒穏(いおん)-Eon-

南紀白浜、白浜温泉の中心街に佇むテラスヴィラ。

白良浜まで徒歩10分に位置しており、源泉かけ流しの温泉付きで、広々としたテラスからは美しい白良浜を望むことができます。

テラスでのBBQプランや季節に合わせたケータリングも用意があります。

奈良県奈良市-バレルサウナ・外風呂付き二階建て貸切邸宅

奈良・水門町の高級住宅街に佇むバケーションレンタル「Shibi」は、歴史の趣と静謐な雰囲気を兼ね備えた特別な空間です。

古びた土塀や木々に囲まれた邸宅は、心の奥底に眠る自分自身と向き合う場所。

庭に佇むサウナで一日の疲れを癒し、静かに流れる時間の中で未来の自分を見つめる特別な体験を楽しめます。

