受講する中小企業とデザイナーを公募！デザイン経営スクール

『デザイン経営スクール』では、受講する中小企業とデザイナーを公募します。

デザイン経営スクール

このスクールは、中小企業とデザイナーがタッグを組みながら、“経営にデザインを活かす力”を学び、実践していく10日間のプログラムです。

募集期間は2025年6月10日(火)〜7月18日(金)を予定。

詳細は公社ホームページにて順次公開します。

【スクールについて】

特許庁が策定した『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2』の考え方をベースに下記3つの視点から、自社の“これから”を描き、実際のアイデアを形にしていくところまでをゴールとします。

単なる学びにとどまらない、実践型のプログラムです。

・自社らしさを見つめ直す

・顧客や社会のニーズを捉える

・共に挑戦できる仲間をつくる

これまで中小企業・デザイナーあわせて100社が修了し、年々、スクール仲間が増えている点も特徴の一つ。

各回の講師やインストラクターとともに意見をぶつけ合う

スクール修了後には自然とスクール仲間と新たな事業に挑む活動が生まれ、共創関係が継続している人たちも少なくなく、いくつかの魅力的な事例が生まれています。

【開催概要・募集要項】

〈対象企業〉

(1) 東京都内に事業所を有する中小企業者(※)

(2) 中小企業との協働を希望するデザイナー(東京都に限定しません)

※中小企業基本法で定める中小企業であること

〈受講対象者・定員〉

(1)中小企業者 10社

(2)デザイナー 10社

〈受講期間〉

2025年8月28日(木)〜12月19日(金)(全10日間)13:00〜17:00

〈受講料〉

50,000円(税込) 1社につき2名まで受講可

〈実施方法〉

リアル研修方式(会場はJR秋葉原駅周辺)

〈募集期間〉

2025年6月10日(火)〜7月18日(金)

第6期スクールプログラム

■プレセミナー(無料)概要

日時 : 2025年7月1日(火)13:00〜15:40

テーマ : デザイナーとして次のステージへ!

AIの時代に生き残るデザイナーのあり方とは

会場 : 東京ミッドタウン・デザインハブ

「インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター」

