¡ÖºÇ½é¤Ëµð¿Í¤¬¥µ¡¼¥É¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×À¾Éð¤«¤éÃæÆü¤ØÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Î¶À¤¤ÎüþºÇÅ¬²òüþ¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¡Ö½½Ê¬Àï¤¨¤ë¡×
º´Æ£¤Ï°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤Î»î¹ç¤ÇÂÇÅÀ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤ËÀ¾Éð¤«¤é¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿º´Æ£Î¶À¤¤Ï17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¡¢¹â¶¶¼þÊ¿¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡¢15Æü¤ÎÀ¾Éð¡¦ÃæÆüÀï¸å¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¡£
¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¡ÛÀ¾Éð¡¦º´Æ£Î¶À¤¤¬ÃæÆü¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É!!¡Øµð¿Í¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤éÁêÅöÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¡Ù¹âÌÚË¤¬¹Í¤¨¤ëºÇÅ¬¤Êµ¯ÍÑË¡¤Ï¡Ä¡©¥É¥é¥´¥ó¥ºA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ä¡É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤ËÃù¶â???¸Ä¡É¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡º´Æ£¤Ï17Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜµòÃÏ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦1²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ±ÅÀ¤ÎÃæµ¾Èô¤ò·è¤á¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È8²ó¤Ë¤â°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£»ýÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¹çÎ®¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¶¯²½¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Çº£¸å¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦OB¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¡ÛÀ¾Éð¡¦º´Æ£Î¶À¤¤¬ÃæÆü¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É!!¡Øµð¿Í¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤éÁêÅöÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¡Ù¹âÌÚË¤¬¹Í¤¨¤ëºÇÅ¬¤Êµ¯ÍÑË¡¤Ï¡Ä?¥É¥é¥´¥ó¥ºA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡Äü¥¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤ËÃù¶â???¸Äü¥¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£°ÜÀÒ¤·¤¿º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤âÀ¾Éð¤Ç¤Ï4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº´Æ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤ÏÃæÆü¤ÎÌÜÏÀ¸«¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¤¬¹¥Ä´¤Ê¤À¤±¤Ë¼þ°Ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂÇ¤ÎÃì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº´Æ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¿²Ë·¤Ë¤è¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ3·³¹ß³Ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌîµå°Ê³°¤ÎÌÌ¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âÌÚ»á¤âºÍÇ½¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦1ÅÙ²Ö³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¹ÔÆ°¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡£º¬À¿ø¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç½õ¸À¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÃæÆü¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡Ê¾¡Î¨¡Ë5³ä¡¢Ãù¶â3¤Äºî¤í¤¦¤ä¤È¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬Àï¤¨¤ë¡×¤È¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤È¸«¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£²Æ¤Ï6·î¤«¤éÏ¢Æü30ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ë¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤¬¥É¡¼¥àµå¾ì¤ÎµåÃÄ¤ËÍÍø¤È¸«¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¡¼¥à¤Îµå¾ì¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤«¡×¤ÈÎý½¬ÎÌ¤Ê¤É¤âÄÌ¾ï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÀï¤¤¤Ë¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âº£¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°Ãæ¤Î¼çË¤¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤¬1·³¹çÎ®¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£¤Ï2ÈÖ¤Ê¤É¾å°ÌÂÇÀþ¤òÂ÷¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤Þ¤¿°æ¾åÃæÆü¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤òÂ¾µåÃÄ¤¬¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡15Æü¤ËÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¸õÊä¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Öµð¿Í¤Ï¡Ê³Í¤ê¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ëµð¿Í¤¬¥µ¡¼¥É¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ï¡Ë¤¢¤¢·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï½©¹Í¥¿Í¡¢Âç¹¾ÎµÀ»¤È2ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿»°ÎÝ¼ê¸õÊä¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÉÔ¿¶¤Ç2·³Ä´À°Ãæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èº´Æ£¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ï¡Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×Â³¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤Ï1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âÊü¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÎÇØÈÖ¹æ65¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï