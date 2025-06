ぐねぐね曲げてどこにでも自由に取り付けられる車載扇風機！MAXWIN『K-FAN15』

MAXWINは、ぐねぐね曲げてどこにでも取り付けられる変幻自在な車載扇風機『K-FAN15』を発売します。

MAXWIN『K-FAN15』

販売ショップ:Amazonなど

材質 :ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン

入力 :DC 5V1A

出力 :5W

バッテリー :4,000mAh

充電時間 :約7時間

稼働時間 :弱/9時間、中/7時間、強/6時間

保存温度範囲:-20℃~60℃

動作温度範囲:0℃~40℃

サイズ :直径12cm×厚さ7.5cm

アーム長さ :約45cm

重量 :355g

MAXWINは、ぐねぐね曲げてどこにでも取り付けられる変幻自在な車載扇風機『K-FAN15』を発売!

巻きつけ、吊るし、自立スタイルなど、自由自在な設置が可能でヘッドレストやアシストグリップ、平面などどこにでも設置ができます。

フレキシブルファン K-FAN15

ぐにゃぐにゃ動くアームでねじったり巻いたりどこにでも設置ができます。

大容量バッテリーを内蔵しており電源が無い後部座席でも最大9時間使用可能。

アーム部はアルミニウム合金+滑り止めシリコーンの材質で、耐久性抜群。

BLDCモーター採用で省電力、低騒音ながら高速回転が可能です。

【商品スぺック】

◆ぐるぐるアーム(フレキシブルアーム)

ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。

テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。

うずまき状にして平面に置いたりもできます。

◆大容量バッテリー搭載

4,000mAh大容量バッテリーが内蔵されており、フル充電で最大約9時間連続使用可能。

電源が無い後部座席でも使用可能です。

◆アルミニウム合金+滑り止め材質

アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。

外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。

◆ファンの向きを調整可能

ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。

お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。

◆3段階の風量調整

風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。

シーンに合わせて選べます。

大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。

◆低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用

DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。

高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。

