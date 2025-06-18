ÀÐÀîÍü²Ú¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²Ú¤ä¤«SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
6·î17Æü¡¢ÀÐÀîÍü²Ú¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¢¥Ã¥×SHOT¤â·ÇºÜ
ÀÐÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆüÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª º¬¸µ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥¿¥Ã¥Á ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È Á°È±¤ä´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥Æ¤Ç´¬¤¤¤Æ¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤è¡ª ¤É¤¦¤«¤·¤é¡©¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ö#ÈþÍÆ±¡ #¥Ø¥¢¥á¥ó¥Æ¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¬¤È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2017Ç¯3·î¤ËÌî¾åÎ¼Ëá»á¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¢¥Ã¥×SHOT¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÀÐÀîÍü²Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê