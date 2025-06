【PS Store:夏先取りセール】 開催期間:6月18日~7月2日23時59分

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「夏先取りセール」を本日6月18日より開催している。期間は7月2日23時59分まで。

今回のセールでは、PS5/PS4用ダウンロードソフトや追加コンテンツを最大80%オフで販売。対象タイトルには「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」や「SILENT HILL 2」、「Forza Horizon 5」などがラインナップされている。

なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。

□PS Store「夏先取りセール」のページ

PS Store「夏先取りセール」対象タイトル(一部)

龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション

価格:8,690円→6,517円(25%オフ)

□PS Store「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii デラックス・エディション」のページ

Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版

価格:13,400円→8,710円(35%オフ)

□PS Store「Call of Duty: Black Ops 6 - 秘蔵版」のページ

SILENT HILL 2 デラックスエディション

価格:9,790円→5,874円(40%オフ)

□PS Store「SILENT HILL 2 デラックスエディション」のページ

Forza Horizon 5 Deluxe Edition

価格:11,790円→9,432円(20%オフ)

□PS Store「Forza Horizon 5 Deluxe Edition」のページ

