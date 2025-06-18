アオシマ、「1/700 ウォーターライン」シリーズに「日本海軍 航空母艦 大鷹」が登場。10月に発売
【1/700 ウォーターライン No.207 日本海軍 航空母艦 大鷹】 10月 発売予定 価格：2,970円
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青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン No.207 日本海軍 航空母艦 大鷹」を10月に発売する。価格は2,970円。6月25日14時より予約受付を開始する。
本商品はプラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズで「日本海軍 航空母艦 大鷹」を立体化。艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700 スケールの緻密さを正確に再現。
スケールのプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。25mm3連装機銃など各種艤装を新設計で追加されている。
三連装機銃等の艤装を中心に、各種パーツをアップデートされ、日本海軍の艦載機が付属する。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) June 18, 2025
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1/700 ウォーターライン No.207
日本海軍 航空母艦 大鷹
2025年10月発売予定！
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【受注予約開始】6/25(水)14：00～
アオシマのウォーターラインがより精密になってリニューアル！！
▼商品情報▼https://t.co/L5DnOZKt6C#アオシマ #プラモデル #模型 #艦船模型 pic.twitter.com/J44OjMYyjV
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