【1/700 ウォーターライン No.207 日本海軍 航空母艦 大鷹】 10月 発売予定 価格：2,970円

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン No.207 日本海軍 航空母艦 大鷹」を10月に発売する。価格は2,970円。6月25日14時より予約受付を開始する。

本商品はプラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズで「日本海軍 航空母艦 大鷹」を立体化。艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700 スケールの緻密さを正確に再現。

スケールのプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。25mm3連装機銃など各種艤装を新設計で追加されている。

三連装機銃等の艤装を中心に、各種パーツをアップデートされ、日本海軍の艦載機が付属する。

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