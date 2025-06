ゴルファーの自主練習をサポート！DODO GOLF与野西口店

ゴルフ・ドゥは、2025年6月14日に1号店をオープンしました無人インドアゴルフ練習場、「DODO GOLF」の2号店として、「DODO GOLF与野西口店」(さいたま市浦和区)を2025年6月23日(月)午前10時にグランドオープンします。

DODO GOLF与野西口店

所在地 : 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-9-15

打席 : 1打席(ゴルフシミュレーター付、予約制)

設備 : 最新試打クラブ、ストレッチ器具

営業時間 : 午前5時00分〜午後12時00分(24時00分)、年中無休

※6月20日〜22日は午前10時〜午後8時

駐車場 : 無 ※周辺にコインパーキング有(料金サービスはありません)

なお、同20日(金)〜22日(日)の各日午前10時より、レッスンおよび打席の無料体験会を実施します。

DODO GOLFは、ゴルファーの自主練習「コソ練(こっそり練習)」をサポートする無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行っていただくことを事業コンセプトとしています。

2号店となるDODO GOLF与野西口店は、1号店のDODO GOLF中浦和西口店と同様に同社のお膝元となるさいたま市にオープンします。

店舗は1号店と同様に、完全個室型ブースにLPGA(全米女子プロゴルフ協会)ツアーの公式練習シミュレーター「GDR Plus」を設置しており、加えて最新モデルの試打クラブを約20点用意しています。

また、同社のイメージキャラクターである菅原大地プロなどによるDODO GOLF限定撮りおろしレッスン動画を視聴しながらの練習も可能となります。

■無料レッスン

PGA(日本プロゴルフ協会)/JLPGA(日本女子プロゴルフ協会)のティーチングプロによる無料レッスン会を開催します。

日時:6月20日(金)〜22日(日)各日午前10時〜午後6時

※6月20日(金)PGAプロ、21日(土)JLPGAプロ、22日(日)PGAプロ

※各日先着10名様限定

■打席無料開放

最新のシミュレーターと試打クラブを完備した完全個室の打席を無料開放します。

日時:6月20日(金)〜22日(日)各日午前10時〜午後8時

※要予約、1回当たり30分

※期間限定ではありません。

料金構成

DODO GOLFの料金構成は、ご入会金(初回)+利用料金(毎月)となります。

また、試しに利用する方には、ご入会金と利用料金が不要となる回数券も用意しています。

※回数券をお求めの場合も、防犯上の関係で回数券用のプラン(会員)登録は必要ですが、他のプランとは異なりご入会金は不要で、毎月の料金は発生いたしません。

※ご入会金、利用料金、回数券は、ゴルフドゥ!またはゴルフドゥ!オンラインショップのポイント付与対象ですが、DODO GOLFでポイントの利用はできません。

アクセス

JR東日本 京浜東北線 与野駅より1分(徒歩)

首都高 高速埼玉新都心線 新都心ICより約5分(車)

