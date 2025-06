マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

■日時 :2025年6月24日(火) 10:00〜18:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催11週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

この商談会では、革新を追い求めるさまざまなマレーシア企業が参加し、各分野において新しい価値を提案してもらえます。

参加企業は、医療機器、ウェルネス製品、食品・飲料、サプリメントなど、成長が期待される業界で活躍しており、持続可能性に配慮した製品とサービスを提供しています。

【2. 医療、ウェルネス、製薬業界の未来を学ぶ! 革新と実践的ソリューションを発見するセミナー】

このセミナーでは、医療、ウェルネス、製薬業界における最新のイノベーションとソリューションを紹介します。

医療機器の供給から栄養補助食品、ウェルネス製品、アロマケア製品に至るまで、各分野の革新的なアプローチを提案。

また、医薬品の製造や研究開発における新たな取り組みについても触れ、業界の未来を見据えた実践的な知識と視点を提供します。

医療、ウェルネス、製薬業界の最前線を学び、業界の未来を切り開くための新たな視点を得る絶好の機会です。

■日時 :2025年6月26日(木) 10:00〜17:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 11週目(6/23〜27)商談会・セミナーの開催!EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム appeared first on Dtimes.