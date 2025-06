口の中でほどけるような柔らかい食感と、上品な旨味！道頓堀 治兵衛「鱧すき鍋セット」

ふぐ料理店「道頓堀 治兵衛」が、旬の新鮮な【鱧すき鍋セット】を、2025年6月18日から秋までの期間限定で販売中です。

道頓堀 治兵衛「鱧すき鍋セット」

■商品概要

鱧すき鍋セット:鱧身、ねぎ、もみじおろし、野菜盛り合わせ(玉ねぎ・水菜等)素麺1束鱧出汁、鍋出汁ベース 鱧皮酢の物

価格 :2〜3人前/8,640円(消費税込み)+送料1,370円、

4〜5人前/17,280円(消費税、送料込み)

発売日 :2025年6月18日(水)

賞味期限 :出荷日を含め3日

購入サイト :楽天サイト

職人の手で丁寧に骨切りした白い身は、口の中でほどけるような柔らかい食感と、上品な旨味があります。

注文後に骨切りし、すぐに楽しめる冷蔵便で届けられます。

関西では“夏の風物詩”として親しまれている鱧は、これから本格的な夏にかけて旬を迎えます。

特に「鱧すき鍋」は、季節の素材を楽しむ料理として人気が高いです。

道頓堀 治兵衛では、受注後すぐに熟練の職人の手で丁寧に骨切りし、食べやすくカットした状態で「冷蔵」で届けられます。

鱧の旨味を引き立てる特製の出汁、相性抜群の淡路島産のたまねぎと野菜が付いて、本格的な「鱧すき鍋」がご自宅でゆっくりと楽しめます。

お中元、敬老の日などのギフト用に、熨斗の対応も可能です。

鱧すき鍋セット(2〜3人前)※冷凍ではありません。

