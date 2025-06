台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」のレギュラーメニューに「ジェラッティー(GELATEA)」が仲間入り!

黒糖ミルクティーやフルーツティー、フルーツビネガーといったゴンチャならではの味わいをシャリシャリ食感の冷たいデザート感覚で楽しむ、新たなメニューカテゴリーです☆

ゴンチャ「ジェラッティー(GELATEA)」シリーズ

価格:各620円(税込)

サイズ:Mサイズ

カスタマイズ:甘さ・氷の量は選択できません

発売日:2025年7月3日(木)

販売店舗:国内ゴンチャ全店

黒糖ミルクティーやフルーツティー、フルーツビネガーといったゴンチャならではの味わいをシャリシャリ食感の冷たいデザート感覚で楽しむ、新たなお茶のラインナップとして「ジェラッティー」がレギュラーメニューに仲間入り!

ひんやりさわやかで、満足感も味わえる1杯は、ちょっぴり贅沢したいときにもおすすめです。

お好みのトッピングを合わせれば、楽しみ方がさらに広がります。

飲み比べもおすすめな、個性豊かな3種類のドリンクを紹介していきます☆

※商品展開の見直しに伴い「チョコレート フローズン」「マンゴー阿里山 フローズンティー」「抹茶 フローズンティー」は2025年7月2日(水)をもって終売となります

黒糖ブラック ジェラッティー

追加トッピング:3つまで可能

ゴンチャの代名詞・黒糖ミルクティーを、シャリッと冷たいデザート感覚で楽しむ、贅沢な「黒糖ブラック ジェラッティー」

ゴンチャオリジナルの黒糖シロップとふくよかな「ブラック ミルクティー」で、コクと深みのある味わいに仕上げられています。

ミルクフォームをトッピングすれば、より濃厚でまろやかなテイストに。

ざくろ&ストロベリー アールグレイ ジェラッティー

追加トッピング:3つまで可能

柑橘の香りがさわやかな「アールグレイティー」をベースにした「ざくろ&ストロベリー アールグレイ ジェラッティー」

アールグレイティーの華やかな風味が堪能できる一杯です。

ぷるぷるのざくろ酢ゼリーの酸味、つぶつぶのストロベリーソースの甘みが織りなす、味わいのコントラストが楽しめます。

※ドリンクにはこんにゃくゼリーが含まれています

マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー

追加トッピング:2つまで可能

フルーツと相性のよい「阿里山ウーロンティー」に、マンゴーソースと黄桃ソースを合わせた「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」

マンゴーの芳醇な甘みと黄桃のほどよい酸味が心地よく広がります。

ナタデココやアロエをトッピングすれば、食感のハーモニーが楽しい1杯の完成です。

※生のマンゴーを使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合がありますが、健康に影響はありません

ゴンチャらしい味わいを、ひんやり贅沢なデザート感覚で楽しめる、シャリッとしたごほうびドリンク。

ゴンチャのレギュラーメニューに2025年7月3日より仲間入りする「ジェラッティー(GELATEA)」シリーズ3種の紹介でした☆

