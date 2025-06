フィルター・インクは、TVアニメ『【推しの子】』3期放送決定を記念して『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』を開催する。『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』イベントメインビジュアルには、「CUTE&MYSTERIOUS」をテーマにアクア・ルビー・かな・MEMちょの4人を特別に描きおろし。会場には4人のビッグパネルや「わんこと一緒」をテーマに描きおこしをしたミニキャラパネルを用意しており、一緒に写真撮影を楽しむことができる。

POP UP STORE会場先行オリジナルグッズは、描きおろしイラストのほか、描きおこしミニキャラのグッズなど盛りだくさんの内容となっている。【描きおこしミニキャラ】描きおこしミニキャラは、「わんこと一緒」をテーマに描きおこしをしたCUTEな6人。ハグをしたりお散歩を楽しんだり…それぞれがわんこと一緒に過ごすオフの日をイメージした。【お買上げ特典】お買上げ特典では、描き下ろしイラストを使用したイラストカード(全6種)を用意している。税込2,000円以上購入ごとに1枚ランダムにてプレゼント。また、イベント会場先行販売アイテムの一部を紹介する。アクリルスタンド 全4種トレーディング缶バッジ 全8種クリア色紙 全4種マフラータオルトレーディングおなまえバッジ 全6種ポーチロックグラス『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』の開催期間は、栄ロフトが7月1日〜7月16日、6階バラエティ雑貨売場、最終日は17時閉場予定。天神ロフトが7月8日〜7月21日、バラエティ雑貨売場、最終日は18時閉場予定。仙台ロフトが7月23日〜8月7日、3階バラエティ雑貨売場、最終日17時閉場予定。梅田ロフトが7月30日〜8月11日、阪神梅田本店6階 バラエティ雑貨売場、最終日17時閉場予定。渋谷ロフトが8月14日〜8月31日、6階アート&カルチャーフロア フォーラムA、最終日18時閉場予定。開催日程は予告なく変更・中止となる場合がある。また、混雑が予想される場合は入場制限等実施する可能性がある。各店舗の営業状況については、各店舗のHP・X(旧twitter)にて確認すること。商品の仕様は予告なく変更となる場合がある。(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会