藤原さくらが、10周年を飾る新曲としてデジタルシングル「Angel」を本日リリースした。 ◆藤原さくら 動画 前作アルバム『wood mood』を共に作り上げたジャズドラマー・石若駿と再びタッグを組んだ本作は、さまざまな音色とリズムが交差しながら、心を満たすような多幸感を生み出しているという。 さらに、リリースに合わせてミュージックビデオも公開された。全編をドローンで撮影した映像では、藤原さくらの周囲に蝶が舞う様子をカメラワークで表現し、日常を切り取った映像でありながらも、どこか不思議な余韻を感じさせる仕上がりとなっているとのことだ。音響には360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)を採用しており、立体的な音が作り出すリアルな空間をぜひヘッドホンやイヤホンで体感してほしい。 ◾️デジタルシングル「Angel」6月18日(水)リリース配信:https://sakurafujiwara.bfan.link/angel 360 Reality Audio:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0F385QKYW ◾️ライブ情報 <Sakura Fujiwara Live at Billboard Live OSAKA>[日程] 2025年8月7日(木)[会場] 大阪 / ビルボードライブ大阪[開場 / 開演] 1st:17:00 / 18:00 2nd:20:00 / 21:00[席種 / チケット料金] BOXシート(2名様1組のペア販売)20,900円(税込)※上記「BOXシート」の金額は2名様分の料金です。 S指定席(1〜4名様): 9,900円(税込)R指定席(1〜4名様): 8,800円(税込)カジュアルシート (1〜4名様) 8,800円(税込)※1ドリンク付き※上記「S指定席」「R指定席」「カジュアルシート」の金額は1名様あたりの料金です。 詳細:https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20718問い合わせ:ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722 ・未就学児童(小学生未満)のお子様のご入店はお断りさせていただきます。小学生以上18歳未満の方のご来店には、成人(高校生不可)のご同伴が必要となります。・当選座席位置によりご相席になる場合がございます。・チケット代金に飲食料金は含まれておりません。・カジュアルエリアのみ、チケット代金に1ドリンクが含まれています。・「Meating」チケット先行受付でお申し込みのお客様には、ビルボードライブ会員 Club BBL会員特典は付きません。・1st公演、2nd公演は完全入れ替え制となります。同会場2公演のチケットをお持ちの場合でも、一度ご退店の上、再度ご入場をお願いいたします。 <Sakura Fujiwara Live at BLUE NOTE TOKYO>[日程] 2025年8月19日(火)[会場] 東京 / ブルーノート東京[開場 / 開演] 1st:17:00 […]

