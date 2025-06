福島県いわき市を拠点に活動するスリーピースロックバンド・つきみが、新曲「LOVE KILLER」を6月18日(水)にデジタルリリースした。 Vo&Gを担当するににちゃんは、「つきみを代表する曲になれる歌を作りました。死にたい夜を越えても、何も変わらなかったあの日たちがこの歌で輝いています」とコメント、痛みや葛藤を抱えながらも、それを昇華したメッセージが込められた1曲に仕上がっている。 なお、「LOVE KILLER」を携え、全国5都市を巡るワンマンツアー<永遠をまた続きから始めようツアー>の開催も決定している。7月6日(日)の仙台公演を皮切りに、福岡、愛知、大阪を経て、8月1日(金)に東京・渋谷音楽堂でファイナルを迎える。 つきみ Digital Single「LOVE KILLER」 2025年6月18日(水)配信配信:https://big-up.style/VnDblzf5za <つきみ『LOVE KILLER』RELEASE ONE MAN TOUR “永遠をまた続きから始めようツアー”> 205年7月6日(日)仙台 FLYING SON205年7月18日(金)福岡 OP’s205年7月21日(月)愛知 R.A.D205年7月25日(金)大阪 Live House Anima205年8月1日(金)東京 渋谷音楽堂前売:\3,500+1D / 当日:\4,000+1Dチケット購入:https://w.pia.jp/t/tukimi-tour25/ Official HP : https://tukimi.bitfan.id/X(旧Twitter) : https://twitter.com/tuk_imiInstagram : https://www.instagram.com/tuk._.imi/TikTok : https://www.tiktok.com/@tuk_imi

The post つきみ、代表曲となる新曲「LOVE KILLER」リリース&全国5都市ワンマンツアー開催 first appeared on BARKS.