非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも最適！BLUETTI「AORA V2シリーズ」「Apex 300」

BLUETTI(ブルーティ)は、日本市場向けの次世代ポータブル電源「AORA V2シリーズ」と、高性能バックアップ電源「Apex 300」を2025年7月1日、発売します。

BLUETTI「AORA V2シリーズ」「Apex 300」

BLUETTI(ブルーティ)は、日本市場向けの次世代ポータブル電源「AORA V2シリーズ」と、高性能バックアップ電源「Apex 300」を2025年7月1日、発売!

SNSや専門誌で高評価を集め、防災、家庭用、アウトドアと幅広いシーンで支持されてきた前作「AORAシリーズ」。

今回、そのデザイン性と信頼性をさらに高めた「V2シリーズ」が登場します。

さらに、優れた拡張性、低消費電力、高い安全性を兼ね備えた大容量電源「Apex 300」も同時リリース。

非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも最適な一台です。

BLUETTIは、“いつも”と“もしも”をシームレスにつなぐ次世代のポータブル電源で、日本の暮らしに最適なパワーをお届けします。

BLUETTI新製品で、夏をもっと自由に

■新商品発売情報について

発売日 : 2025年7月1日(火)

新モデル: 「AORA 30 V2」「AORA 100 V2」「Apex 300」

販売場所: BLUETTI公式サイト、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場など

主要ECサイト

価格は各モデルの仕様により異なり、詳細は順次公式サイトおよび販売店にて発表予定です。

夏のレジャーや防災対策に最適なポータブル電源として、安心と快適を届けられます。

■AORA シリーズ―日本の暮らしに、最適なパワーを。

AORAシリーズ‐日本の暮らしに、最適なパワーを

2025年3月より展開する日本限定ライン「AORAシリーズ」は、「日本の暮らしに、最適なパワーを。」をコンセプトに、家庭、防災、アウトドアの境界を越えて活躍。

省スペース設計や直感的な操作性、日本の住環境に馴染むデザインが高く評価されています。

今回の「AORA V2シリーズ」では、その第一世代の強みを継承しながら、ユーザーからの要望に応え、装い新たに爽やかで落ち着いた印象の「ミントグリーン」を展開。

日本の住宅や自然環境にも調和し、より幅広いシーンでお使いいただけるデザインに進化しました。

■AORA V2シリーズの開発背景について

【ユーザーの声に耳を傾け、さらに使いやすく進化】

あなたの空間にやさしく馴染む、新色・ミントグリーン登場

■AORA V2シリーズ、初代モデルからさらに進化!

【AORA 30 V2 ― 持ち運び、かるがる。使い方、いろいろ。】

どこへでも、軽やかに。

AORA 30 V2で手軽に電力を持ち出そう

小さなボディに大容量を搭載。

電力リフトモードでは最大1,500Wまでの家電をしっかりサポートし、キャンプの基本的な電力ニーズを余裕でクリア。

高速充電モードなら短時間でもしっかり充電でき、出発前にパワー満タン。

わずか4.3kgの軽さで子供でも女性でも楽に持ち運べるため、日帰りのアウトドアや急なお出かけに特におすすめです。

・人気モデル「EB3A」比で約11.3%の小型化、6.5%の軽量化

・最大1,500Wの高出力(トースターやドライヤーにも対応)

・新色グリーンが登場。

屋内外問わず調和するデザイン

・高速充電でも電池にやさしい設計

・最短70分でフル充電

・アプリ操作で電力管理が可能(Wi-Fi/Bluetooth対応)

・B80バッテリーと連携で稼働時間延長にも対応

【AORA 100 V2 ― 安心の容量と、コンパクト性の“いいとこどり”。】

もしもの備えも、日常の便利も。

AORA 100 V2がしっかり支えます

大容量ながらコンパクト設計。

スマホや扇風機はもちろん、パワフルな家電も長時間使えます。

電力リフトモードで最大2,700Wの家電にも対応し、アウトドアや災害時の安心感を強化。

1,024Whの大容量ながら、本体重さは約11.5kgで、持ち運びやすさと安定感を両立しています。

ソーラー充電性能も向上し、環境にやさしく効率的に電力補給が可能。

AORA 80相当のコンパクトさで災害時・アウトドアともに余裕の運用を実現。

・AORA 100比で約35.4%の小型化、28%の軽量化

・1,024Whの大容量/1,800W出力/2,700W電力リフトモード

・ソーラー入力が500W → 1000Wに倍増し、走行充電にも対応(Charger1経由)

・UPS切替速度は10ms、静音運転は30dB以下

・遠隔操作可能(Wi-Fi/Bluetooth対応)

・ブラック/ミントグリーンの2色展開

■Apex 300 ― 家庭用バックアップ電源の決定版。

シンプルに始めて、スマートにカスタマイズ

家族を守る、頼れるバックアップ電源。

Apex 300で安心をもっと長く

圧倒的な大容量・高出力で複数の家電を同時に使用可能。

待機時の自己消費電力が低く電力効率に優れ、長時間の運用が可能です。

車載グレードのリン酸鉄リチウムバッテリー採用により6,000回以上の充放電と最大17年の長寿命を実現。

拡張性も高く、用途や家族構成に合わせたカスタマイズが可能です。

・最大出力6,400W、あらゆる家電製品に対応(電子レンジ・湯沸かし器・電気毛布など)

・AC待機電力わずか20W、電力ロスを最小限に抑制(業界トップクラス)

・車載グレードたいン酸鉄リチウムバッテリー採用(6,000回以上充放電/1日1回の使用でも約17年の長寿命)

・UPS切替20ms(0.02秒)、急速充電(45分で80%)対応

・拡張性抜群:B300/B300K/B300Sにフル対応し、最大19kWhまで拡張可能

・拡張ユニットHUB D1と組み合わせれば最大14台のデバイスを同時駆動

・省スペース設計で従来モデル比40%エネルギー密度向上

未来の電力を、あなたの暮らしへ。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも最適!BLUETTI「AORA V2シリーズ」「Apex 300」 appeared first on Dtimes.