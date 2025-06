チョコが売っていないチョコ専門店が群馬初上陸！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬太田店

「チョコが売っていないチョコ専門店」がコンセプトの、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬太田店」を2025年6月20日にオープンします。

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬太田店

所在地 : 群馬県太田市下浜田町1087-1

オープン日 : 2025年6月20日

営業期間 : 100日間限定(営業時間は11時00分〜16時00分※完売次第終了)

定休日 : 水曜日

Tony Bakeは北海道札幌市に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレートを軸とした様々なチョコ商品を展開しており、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」として「100日間限定」で全国へフランチャイズ展開を拡大しています。

その中でも、オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、オープン後15分で商品が完売することもあります。

100日間で約4万個のクロワッサンが販売された実績を持ち、希少価値と高級感を兼ね備えたブランドです。

■商品情報

●大人向けに甘さを控えた味わいのスウィートのほか、マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円(税込)で提供。

●クロワッサンは、外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。

●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。

メニュー表(全4種類、各500円

