円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典「TSUBURAYA CONVENTION 2025』(以下「ツブコン」)のキービジュアルを6月17日に発表した。また、イベントの追加プログラムとして、東京ドームホテル天空でのステージプログラム5演目の開催と東京ドームシティ プリズムホールでの「超巨大グッズエリア」の展開も決定した。今回発表となったステージプログラムは、『ウルトラマンネクサス』『ウルトラマンマックス』から多彩なゲストが出演する「平成climax」、ニュージェネレーションシリーズからメインキャスト15人が集結する「NewGeneration 15 Stars Meeting」、ウルトラマンゼロ15周年のファイナルを飾る「ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS〜グランドフィナーレ」、ヴィランズが集う「DARKNESS HEELS Afternoon Sabbat」、ウルトラの父が主催し歴代ウルトラヒーローが大集合する「ウルトラマンセレブレーション」だ。

ステージプログラムのチケットは、7月10日よりTSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売がスタート予定。「超巨大グッズエリア」では、「ツブコン」の開催を記念したグッズや、「ツブラヤストア」オリジナルグッズ、出展メーカー各社の限定アイテムといった魅力的なアイテムの販売を行う。ウルトラマンシリーズのオフィシャルグッズが集まる「ウルトラマンデパート」、出展メーカーが一堂に会する「コレクションゾーン」、ヒーローたちと記念写真が撮れる「ウルトラショット」に加え、レジェンドゲストによる「ゲスト撮影会・サイン会」を実施する。○ウルトラマンネクサス&ウルトラマンマックス〜平成climax〜「ウルトラマンネクサス&ウルトラマンマックス〜平成climax〜」は、平成を彩った『ウルトラマンネクサス』と『ウルトラマンマックス』のキャスト・スタッフがツブコンで夢の競演。『ウルトラマンネクサス』歴代デュナミスト&『ウルトラマンマックス』20周年のDASHメンバーが大集合する。両作品のプロデューサーとともに、あの頃の平成ウルトラマンを紐解く1日限りのトーク&ライブステージショーだ。開催日時は9月13日、開場10:30/開演11:00、公演時間約90分(食事時間含む)。チケット料金は食事付き24,000円出演者は川久保拓司(『ウルトラマンネクサス』孤門一輝役)、桐島優介(『ウルトラマンネクサス』姫矢准役)、内山眞人(『ウルトラマンネクサス』千樹憐役)、佐藤康恵(『ウルトラマンネクサス』西条凪役)、青山草太(『ウルトラマンマックス』トウマ・カイト役)、長谷部瞳(『ウルトラマンマックス』コイシカワ・ミズキ役)、宍戸開(『ウルトラマンマックス』ヒジカタ・シゲル役)、ショーン・ニコルス(『ウルトラマンマックス』ショーン・ホワイト役)、八木毅(『ウルトラマンマックス』プロデューサー・監督・シリーズ構成)、渋谷浩康(『ウルトラマンネクサス』プロデューサー/円谷プロ所属)。登場ヒーロー・キャラクターは、ウルトラマンネクサス(アンファンス/ジュネッス/ジュネッスブルー)、ウルトラマンノア、ウルトラマンマックス、ウルトラマンゼノンほか。○New Generation 15 Stars Meeting「New Generation 15 Stars Meeting」は、『ウルトラマンギンガ』から『ウルトラマンオメガ』までのニュージェネレーションウルトラマンの世界で、光の巨人に変身し闘ってきた15人のスター(出演者)たちが大集合するスペシャルトークショー。同日開催の「NEW GENERATION THE LIVE 〜スターズ編〜」での出演を振り返るアフタートークをはじめ、久々の再会を喜ぶスターたちの素顔や、新たなスターを迎えた喜びを、自身の言葉でファンの皆様と分かち合う。開催日時は9月13日、開場19:30/開演20:00、公演時間:約80分。チケット料金12,000円。出演者は、根岸拓哉(『ウルトラマンギンガ』礼堂ヒカル役)、宇治清高(『ウルトラマンギンガS』ショウ役)、高橋健介(『ウルトラマンX』大空大地役)、濱田龍臣(『ウルトラマンジード』朝倉リク役)、小澤雄太(『ウルトラマンジード』伊賀栗レイト役)、平田雄也(『ウルトラマンR/B』湊カツミ役)、小池亮介(『ウルトラマンR/B』湊イサミ役)、其原有沙(『ウルトラマンR/B』湊アサヒ役)、井上祐貴(『ウルトラマンタイガ』工藤ヒロユキ役)、平野宏周(『ウルトラマンZ』ナツカワハルキ役)、寺坂頼我(『ウルトラマントリガー』マナカケンゴ役)、松本大輝(『ウルトラマンデッカー』アスミカナタ役)、蕨野友也(『ウルトラマンブレーザー』ヒルマゲント役)、戸塚有輝(『ウルトラマンアーク』飛世ユウマ役)、近藤頌利(『ウルトラマンオメガ』オオキダソラト役)。※登場キャストは予告なく変更となる場合がある。○ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS〜グランドフィナーレ「ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS〜グランドフィナーレ」は、2024年より2ヵ年に渡り展開した「ウルトラマンゼロ15周年プロジェクト」より、ゼロにまつわる豪華ゲストが集結し、ゼロファンの皆様と共にアニバーサリーのグランドフィナーレを飾る。開催日時は9月14日、開場10:00/開演10:30、公演時間約70分。チケット料金12,000円。出演者は、宮野真守(「ウルトラマンゼロ」声の出演)、濱田龍臣(『ウルトラマンジード』朝倉リク役)、小野友樹(「ウルトラマンベリアル」声の出演)、畠中祐(「ウルトラマンゼット」声の出演)、司会:関智一(「グレンファイヤー」声の出演)。登場ヒーローは、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンジード、ウルトラマンベリアル、ウルトラマンゼット、グレンファイヤー、ミラーナイト、ジャンボット、ジャンナインほか。○DARKNESS HEELS Afternoon Sabbat「DARKNESS HEELS Afternoon Sabbat」は、ジャグラス ジャグラー、伏井出ケイ、霧崎、イグニス──「ニュージェネレーションウルトラマン」の個性豊かなヴィランたちが、再び東京ドームシティに降臨。「ツブコン2019」「ツブコン2023」で大好評を博した幻想的で妖しげな伝説のサバトが、更なる進化を遂げて帰ってくる。新たに書き下ろされたオリジナルストーリー、闇を纏った悪のカリスマたちのここでしか観られないキャラクターたちのクロスオーバーが実現。悪の美学が交差する、Afternoon Sabbatだ。開催日時は9月14日、開場14:00/開演14:30、公演時間:約70分。チケット料金12,000円。出演者は、青柳尊哉(『ウルトラマンオーブ』『ウルトラマンZ』ジャグラス ジャグラー役)、渡辺邦斗(『ウルトラマンジード』伏井出ケイ役)、七瀬公(『ウルトラマンタイガ』霧崎=ウルトラマントレギア役)、細貝圭(『ウルトラマントリガー』イグニス=トリガーダーク役)。登場キャラクターは、ジャグラスジャグラー(魔人態)、ウルトラマンベリアル、ウルトラマントレギア、トリガーダーク。○ウルトラマンセレブレーション「ウルトラマンセレブレーション」は、今回ウルトラマンボーイがナビゲートを行う、ウルトラの父が主催する光の国を巡るツアー。光の国ではどんなことが待ち受けているのか?着席での食事付き(ドリンク付き)。開催日時は9月14日、開場19:30/開演20:00、公演時間約90分(食事時間含む)。チケット料金26,000円。登場ヒーローは、「ウルトラマン」から「ウルトラマンオメガ」まで、歴代のヒーローが登場予定。詳細は後日公式サイトにて告知する。各種チケット販売スケジュールは、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売が7月10日18:00〜7月13日23:59、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売が7月17日18:00〜7月20日23:59、一般販売が7月21日18:00〜。○「ツブコン2025」超巨大コレクション(グッズ)エリア東京ドームシティ プリズムホールでは、「ツブコン2025」超巨大コレクション(グッズ)エリアを展開する。営業時間は9月13日10:00〜19:00(最終入場18:30)、9月14日09:00〜18:00(最終入場17:30)。入場無料。「ゲスト撮影会・サイン会」「ウルトラショット」は別途料金が発生、「ウルトラマンデパート」のみ、両日ともに開場時に優先して入場できる「優先入場券」(有料)の販売を予定。詳細は後日発表する。歴代の円谷プロ作品出演者の方による「ゲスト撮影会・サイン会」を実施。「ゲスト撮影会」では、歴代の円谷プロ作品出演者の方と一緒に写真を撮ることができる。「ゲストサイン会」では、会場にて用意しているポートレートに歴代の円谷プロ作品出演者の方よりサインをしてもらえる。さらに、「ゲストサイン会」参加者には、本イベント限定のクリアファイルを進呈する。撮影会&サイン会 参加ゲストは、森次晃嗣(『ウルトラセブン』モロボシ・ダン役)、榊原るみ(『帰ってきたウルトラマン』坂田アキ役)、星光子(『ウルトラマンA』南夕子役)、二家本辰巳(『ウルトラマンレオ』スーツアクター)、萩原佐代子(『ウルトラマン80』星 涼子/ユリアン王女役)、権藤俊輔(『ウルトラマンティガ』スーツアクター)、中村浩二(『ウルトラマンティガ』スーツアクター)、川久保拓司(『ウルトラマンネクサス』孤門一輝役)、俊藤光利(『ウルトラマンネクサス』溝呂木眞也役)、青山草太(『ウルトラマンマックス』トウマ・カイト役)、五十嵐隼士(『ウルトラマンメビウス』ヒビノ ミライ役)、松下恵(『大決戦!超ウルトラ8兄弟』メグ役)、根岸拓哉 (『ウルトラマンギンガ』礼堂ヒカル 役)、宇治清高 (『ウルトラマンギンガS』ショウ 役)。「コレクションゾーン」は、円谷プロ作品のグッズメーカーがブース出展し、フィギュアやアパレル、雑貨等、様々なジャンルのグッズを販売する。出展ブース詳細・参加メーカー一覧は公式サイトを参照のこと。その他、「ウルトラマンデパート」では「ツブコン」開催記念グッズの販売や、円谷プロ直営「ツブラヤストア」オリジナルグッズの販売を予定。「ウルトラマンデパート」「コレクションゾーン」の販売グッズの詳細、ならびに「ウルトラショット」の詳細スケジュールは後日発表する。