GoogleがGemini 2.5のモデルファミリーを拡張し、Gemini 2.5 FlashとGemini 2.5 Proを一般公開しました。さらに、これまでで最も費用対効果が高く最速のGemini 2.5モデルとなる「Gemini 2.5 Flash-Lite」のプレビュー版も発表しました。Gemini 2.5 model family expandshttps://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-model-family-expands/

Gemini 2.5: Pushing the Frontier with Advanced Reasoning, Multimodality, Long Context, and Next Generation Agentic Capabilities.(PDFファイル)https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_v2_5_report.pdfGemini 2.5は、優れたパフォーマンスを提供しつつ、コストと速度のパレート最適フロンティアに位置するように設計されたGoogleのハイブリッド推論モデルファミリーです。今回Googleは、Gemini 2.5 ProとGemini 2.5 Flashを、ユーザーからのフィードバックを受けた上で安定版として一般公開すると発表しました。Gemini 2.5ファミリーの発表と同時にプレビュー版が公開されたGemini 2.5 Proは、Googleが開発した最も高性能なモデルで、コーディングや推論を高い水準で行えるほか、最大3時間のビデオコンテンツを処理できるマルチモーダル理解能力を備えています。Googleが次世代推論AIモデル「Gemini 2.5」発表、推論とコーディング性能が大きく向上 - GIGAZINEGemini 2.5 Proはこれまでプレビュー版として公開されており、2025年5月には機能強化版であるGemini 2.5 Pro Preview (I/O edition)もリリースされています。このI/O editionはコーディング性能はあがったものの、それ以外の性能では劣化があったと指摘されており、Googleの開発チームが「修正する」とユーザーに約束していました。今回の正式版はこの修正が反映されているとのこと。Googleがコーディング能力を強化したAIモデル「Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition)」の早期アクセス版をリリース - GIGAZINEGemini 2.5 Proは正式公開されたことで、スマートフォンのGeminiアプリでも利用できるようになりました。また、無料プランユーザーでも限定アクセスが可能になります。入力価格は100万トークン当たり1.25ドル(約180円)、出力価格は100万トークン当たり10.00ドル(約1450円)です。2025年4月に発表されたGemini 2.5 Flashはコンピューティングとレイテンシ要件を抑えた推論モデルとなっており、Gemini 2.5 Proと同様に、テキストやオーディオ、画像、ビデオ、コードリポジトリ全体を含む100万トークン超の長いコンテキスト入力をサポートするネイティブなマルチモーダルモデルとして構築されています。Googleが「Gemini 2.5 Flash」を発表、OpenAIの「o4-mini」よりコスパに優れているとアピール - GIGAZINEGemini 2.5 Flashの入力価格は100万トークン当たり0.30ドル(約44円)、出力価格は100万トークン当たり2.50ドル(約360円)で、Google AI StudioとVertex AIで利用可能。また、GeminiアプリからもGemini 2.5 Flashにアクセスできますさらに、Googleは新たなモデルとしてGemini 2.5 Flash-Liteのプレビュー版を発表しました。Gemini 2.5 Flash-Liteは、コーディング、数学、科学、推論、マルチモーダルベンチマークにおいて、Gemini 2.0 Flash-Liteよりも全体的に高い品質を提供します。特に、翻訳や分類のような大量かつレイテンシに敏感なタスクで優れた性能を発揮し、広範なプロンプトサンプルにおいてGemini 2.0 Flash-LiteおよびGemini 2.0 Flashよりも低いレイテンシを実現。ただし、デフォルトではThinking(思考)モードがオフになっており、APIパラメーターでオンにすることができます。Gemini 2.5 Flash-Liteは、他のGemini 2.5モデルと同様に、異なる予算で思考をオンにする機能、Google検索やコード実行などのツールへの接続、マルチモーダル入力、そして100万トークンのコンテキスト長を有しています。Googleは、Gemini 2.5 Flash-Liteの目的は「超低レイテンシ機能と価格当たりの高いスループットを提供する経済的なモデルクラスを提供すること」だと述べました。Gemini 2.5 Flash-Liteを含めたGemini 2.5ファミリーのAPI利用価格とベンチマーク結果をまとめた表が以下。Gemini 2.5 Flash-Liteの入力価格は100万トークン当たり0.10ドル(約15円)、出力価格は100万トークン当たり0.40ドル(約58円)となっています。Gemini 2.5 Flash-Liteのプレビュー版は現在、Google AI StudioとVertex AIで利用可能であり、Gemini 2.5 FlashとProの安定版と並行して提供されています。また、Google検索の「AIによる概要」と「AIモード」にGemini 2.5 Flash-LiteおよびGemini 2.5Flashのカスタムバージョンが導入されるとのことです。