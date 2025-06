サンマルクカフェに、甘くてジューシーな夏にぴったりの白桃スムージーが登場。

山梨県産の白桃を使った2つのスムージーが、期間限定で販売されます☆

サンマルクカフェ「山梨県産白桃スムージーwithソフトクリーム/山梨県産白桃スムージーwith白桃果肉ソース」

販売期間:2025年6月20日(金)〜7月24日(木)

※予告なく販売を終了する場合があります

※店舗により価格が異なる場合があります

サンマルクカフェに、山梨県産の白桃を使用した「山梨県産白桃スムージーwithソフトクリーム」と「山梨県産白桃スムージーwith白桃果肉ソース」が登場。

甘く、ジューシーな白桃を味わえる2つのスムージーが期間限定で発売されます!

山梨県産白桃果汁を使用したスムージーは、まるで果実そのものを食べているような、濃厚でジューシーな味わい。

しっかりとした飲みごたえと、甘く上品な香りが鼻に抜ける爽やかな後味で、暑い日にもおすすめの一杯です。

トッピングはソフトクリームと白桃果肉ソースの2種を展開。

暑い日のお出かけやカフェで一息つく際のお供に楽しみたい、2025年の夏のドリンクです☆

※トッピングの白桃果肉ソースに使用している白桃は山梨県産ではありません

山梨県産白桃スムージーwithソフトクリーム

価格:720円(税込)

サイズ:Mサイズ

なめらかな舌触りがポイントの、サンマルクカフェオリジナルソフトクリームを使用した「山梨県産白桃スムージーwithソフトクリーム」

スムージーとトッピングのソフトクリームを混ぜ合わせれば、よりクリーミーでデザートのような満足感が楽しめます☆

山梨県産白桃スムージーwith白桃果肉ソース

価格:720円(税込)

サイズ:Mサイズ

スムージーとトッピングの白桃果肉ソースで、異なる味わいが楽しめる「山梨県産白桃スムージーwith白桃果肉ソース」

ごろっとした白桃果肉ソースの食感がアクセントになっている、白桃づくしの一品です。

芳醇でみずみずしい甘みと、すっきり感が調和した夏らしいドリンクになっています!

夏にぴったりの、甘くてジューシーな白桃の味を楽しめる2つのスムージー。

サンマルクカフェの「山梨県産白桃スムージーwithソフトクリーム」「山梨県産白桃スムージーwith白桃果肉ソース」は、2025年6月20日〜7月24日まで販売です☆

