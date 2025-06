サンマルクカフェに「プレミアムチョコクロ 京抹茶」をはじめ、祇園辻利とのコラボレーションメニューが期間限定で登場。

初登場となる京抹茶スムージーと京抹茶パフェもあり、2025年夏のサンマルクカフェは宇治抹茶づくしのメニューが楽しめます!

サンマルクカフェ「祇園辻利」コラボレーションメニュー

販売期間:2025年6月20日(金)〜7月24日(木)

サンマルクカフェが祇園辻利との期間限定コラボレーションメニューを発売。

毎年好評の宇治茶専門店「祇園辻利」とコラボレーションしたメニューが、2025年も楽しめます☆

2024年までは、プレミアムチョコクロのみのコラボでしたが、2025年はスムージーやパフェが新登場。

全てのメニューに「祇園辻利」の宇治抹茶を使用した、抹茶づくしのメニューです☆

プレミアムチョコクロ 京抹茶

価格:単品 390円(税込)/プレミアムBOX(5個入)1,750円(税込)

「プレミアムチョコクロ 京抹茶」には、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ、特別なクロワッサン生地を使用。

祇園辻利の宇治抹茶を使用した濃厚な宇治抹茶チョコレートと、宇治抹茶クリームを生地で包み込んでいます。

しっとりと焼き上げ、噛むたびに香り高い宇治抹茶の風味と味わいが感じられる仕上がりです☆

サクサクのクロワッサン生地との、絶妙なコントラストも楽しめるメニュー。

さらに、仕上げにも宇治抹茶を振りかけ、まさに抹茶づくし!

トッピングにあしらった、ぶぶあられの食感や香ばしさもポイントです。

京抹茶スムージー

価格:720円(税込)/ソフトクリームなし 670円(税込)

サイズ:Mサイズ

本格的な宇治抹茶の味わいを贅沢に楽しめる「京抹茶スムージー」

祇園辻利の香り高い宇治抹茶をふんだんに使用し、牛乳などとともに撹拌しています。

店内で製造するサンマルクカフェオリジナルの濃厚な宇治抹茶ソースを、グラスにたっぷりと回しかけてからスムージーを注いで作る1杯。

仕上げにソフトクリームを巻いてから、宇治抹茶ソースがトッピングされます。

グラスの内側を彩る宇治抹茶ソースとスムージーによる、緑のグラデーションが美しいドリンク。

見た目にも味わいにもこだわった、祇園辻利とのコラボメニューです!

京抹茶パフェ

価格:720円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶をふんだんに使用した、和の魅力が詰まった「京抹茶パフェ」

店内で丁寧に手作りした宇治抹茶ゼリーが、グラスの底と上部にたっぷり使用されています☆

濃厚で風味豊かな自家製の宇治抹茶ソースを重ねることで、抹茶の奥深い味わいをしっかり感じられる一品です。

グラスには香ばしいコーンフレークとなめらかなソフトクリーム、やさしい甘みの煮小豆にもちもちの串付き団子を贅沢にトッピング。

見た目も華やかで、最後の一口まで、さまざまな食感と味わいが楽しめます!

抹茶づくしのチョコクロに、新登場のスムージーとパフェも期間限定で登場。

サンマルクカフェの「祇園辻利」コラボレーションメニューは、2025年6月20日〜7月24日まで販売です☆

