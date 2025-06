Kingston Technology International Limitedは6月16日(月)、外付けSSD「Kingston XS」シリーズをリニューアルすると発表した。

プロフェッショナル向けの「XS2000」と、日常使いの「XS1000」「XS1000R」を用意する。

従来モデルの「Kingston XS2000」は2021年、「XS1000」は2023年に発売。ブランドロゴのみのシンプルなデザインを採用していた。

今回のリニューアルでは、同社のマスコットであるレッドヘッド「Rex」をあしらった新デザインを採用。「Built on Commitment(コミットメントの上に構築)」という、ブランドメッセージも合わせてデザインされている。

本体素材に金属とプラスチックを使用していることや、外形寸法、重量も従来モデルと同等。転送速度にも変更はない。

カラーバリエーションは、「XS2000」がシルバーのみ。「XS1000」はAmazonで販売されるブラックモデル、「XS1000R」はヨドバシやビックカメラで販売されるレッドモデルとなっている。

XS2000

XS1000・XS1000R

容量:500GB、1TB、2TB、4TB インターフェイス:USB 3.2 Gen 2×2 速度:最大読み取り・書き込み2,000MB/秒 NAND:3D 外形寸法:69.54×32.58×13.5mm 重量:28.9g 同梱:USB Type-C to USB Type-Cケーブル(12インチ)、ゴム製スリーブ 価格:1万1,980円(500GB)、1万8,480円(1TB)、3万480円(2TB)、5万4,980円(4TB)容量:1TB、2TB インターフェイス:USB 3.2 Gen 2 速度:最大読み取り1,050MB/秒、最大書き込み1,000MB/秒 NAND:3D 外形寸法:69.54×32.58×13.5mm 重量:28.7g 同梱:USB Type-C to USB Type-Aケーブル(12インチ)、USB Type-A to USB Type-C アダプター 価格:1万2,980円(XS1000 1TB)、2万1,480円(XS1000 2TB)、1万9,800円(XS1000R 1TB)、2万5,800円(XS1000R 2TB)