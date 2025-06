【Marathon:発売延期】 6月18日 発表

Bungieは6月18日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用脱出シューター「Marathon」の発売延期を発表した。

本作は「Halo」や「Destiny」などを手がけてきたBungieによるチーム制脱出シューターゲーム。今年4月にゲームプレイトレーラーが公開され、9月24日に発売予定となっていたが、今回発売延期となることが発表された。

4月24日より5月6日にかけて行なわれたアルファテストにて様々なフィードバックが寄せられ、今回の発売延期は「皆様の情熱を反映した『Marathon』を作り上げるには、より多くの時間が必要となるため」とコメント。開発チームを強化し、今後数カ月間に渡ってクローズドテストを継続しながらゲームプレイのアップデートを行なうと明かしている。

開発の進捗状況や新たな発売時期については、今年秋に改めて発表予定となっている。

An update from the Marathon team: https://t.co/ECtDI3Ayuv