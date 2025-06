2024年に大好評だったキャンドゥの「ドナルドダック」シリーズが、2025年も登場。

表情豊かな「ドナルドダック」の魅力がたっぷり詰め込まれた、ネイビーカラーがポイントのグッズが揃います☆

キャンドゥ ディズニー「ドナルドダック」シリーズ

発売日:2025年6月19日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、公式Can★Doネットショップ

キャンドゥオリジナルのディズニーシリーズから、「ドナルドダック」をモチーフにしたグッズが登場。

6月9日の誕生日を迎え、様々なシーンで盛り上がりを見せている「ドナルドダック」グッズが、2025年もキャンドゥに登場します!

にっこり笑顔や驚いた顔など、様々な表情を楽しめるフレーム風のアートは、見ているだけで思わず笑顔になりそうです。

新作グッズにはひんやり触感のお昼寝マットやケット、中がアルミ素材のおにぎり型のミニランチバッグも☆

チャームが付いたコイルヘアゴムなども加えた、全59品番から一部を紹介します!

お昼寝マット/お昼寝ケット

価格:お昼寝マット 880円(税込)、お昼寝ケット 770円(税込)

ひんやり触感で、暑い季節に便利なお昼寝マット&お昼寝ケット。

冷感マットとケットを使えば、お昼寝タイムも気持ちよく過ごせそうです☆

アルミランチバッグ/保冷おにぎり型ミニランチバッグ

価格:アルミランチバッグ 880円(税込)、保冷おにぎり型ミニランチバッグ 770円(税込)

ブルーの縁取りが爽やかなデザインのランチグッズ。

食品が傷みやすい季節に使いたい便利グッズが、賑やかな「ドナルドダック」デザインで登場します☆

ヘアバンド/コイルヘアゴム2本セット

価格:ヘアバンド 660円(税込)、コイルヘアゴム2本セット 330円(税込)

お家でのリラックスタイムに使えるヘアバンドやヘアゴムも、楽しい「ドナルドダック」デザインがラインナップ。

ブルーとホワイトのカラーに「ドナルドダック」のモチーフがあしらわれています。

アクリルコースター

価格:220円(税込)※ブラインド仕様

ブラインド仕様で展開されるアクリルコースターは、表情豊かな「ドナルドダック」を楽しめるグッズ。

どのデザインが出てくるかお楽しみになっており、集める楽しさもあります☆

トートバッグM/トートバッグS

価格:トートバッグM 880円(税込)、トートバッグS 660円(税込)

「ドナルドダック」のいろんな表情を散りばめたトートバッグ。

用途に合わせて使い分けできるサイズ展開で、買いそろえたくなります!

3連アクリルキーホルダー/縦長アクリルキーホルダー/メタルキーホルダー

価格:各220円(税込)

「ドナルドダック」の表情を切り取ったキーホルダーも各種展開。

持ち物に取り付けて楽しめるグッズです☆

2025年夏もキャンドゥに「ドナルドダック」をモチーフにしたグッズが続々登場。

キャンドゥのディズニー「ドナルドダック」シリーズは、2025年6月19日より順次発売です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ネイビーカラーがポイントの全59種!キャンドゥ ディズニー「ドナルドダック」シリーズ appeared first on Dtimes.