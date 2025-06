大谷翔平は「もうI’ll be backじゃない」シュワちゃんも激励の二刀流“復活劇”　米衝撃「驚くべき才能を物語っている」

大谷の二刀流復活劇に世界が注目した(C)Getty Images

663日ぶりに投手復帰を果たしたドジャースの大谷翔平が、自身のインスタグラムを更新し、二刀流復活を果たした喜びを投稿している。

復帰登板は1回28球2安打1失点という内容で、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ファンはもっと多くの投球を期待していただろうが、ドジャースは彼の完全復帰を慎重に判断し、臨機応変に対応しなければならない」と記した。

【画像】シュワちゃんも反応!二刀流復活の大谷翔平が「I’m back」実際の投稿

試合後、大谷はインスタグラムに、マウンドに立つ自分の姿とブルペンでウォーミングアップする姿の写真を添え、『I’m back(ただいま)』とメッセージを投稿している。

大谷の投稿には世界各国から5000件以上のコメントが寄せられている。その中には、映画「ターミネーター」で主演を務めた米ハリウッド俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーからのコメントもあり、劇中で発したセリフとして有名な「I’ll be back」を用いて「No more I’ll be back…you are back」(もうI’ll be backじゃない。君は戻ってきた)と、メッセージを寄せている。

同メディアは「オオタニ自身はすでに5、6回投げられると感じているかもしれないが、ドジャースは彼を抑えなければならないだろう。数回の先発で1イニングを投げ、その後2イニング、そしておそらく4イニングと続けていくことになるだろう」と見通しを示した。