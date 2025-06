兵庫県姫路市の光明寺で受講！仏教セラピスト協会「仏教セラピスト養成講座」

仏教セラピスト協会は、2025年8月30日(土)、31日(日)1泊2日の日程で兵庫県姫路市の光明寺にて開催する「仏教セラピスト養成講座」の募集を開始しました。

仏教セラピスト協会「仏教セラピスト養成講座」

開催日時 : 2025年8月30日(土)9時〜31日(日)12時 (予定)

参加受付 : 2025年6月1日(日)〜8月25日(月)

開催場所 : 宗教法人 光明寺 兵庫県姫路市書写1473-1

定員 : 10名

受講料 : 330,000円(税・宿泊費用・食事費用・得度費用込み)

お申し込み: WEBにて受付中

今回は、特別割引の33万円(税込み)で受講可能です。

養成講座終了後には、僧侶資格(修行僧としての証明書(度牒))も仏教セラピストの認定証と合わせて授与されます。

仏教セラピスト協会は、2019年12月に設立し、2020年より毎年、仏教セラピスト養成講座を実施しており、今回の講座は8回目になり、いままで多くの方が講座を受講しています。

講座を受講された方々は、得度を機に本格的に僧侶として活動したり、医療や福祉、教育の分野で資格を有意義に活用して、活躍されています。

<仏教セラピスト養成講座スケジュール>

1日目

09:00 光明寺へ集合と受付の開始

09:30〜10:00 開講式 説明

10:00〜11:00 仏教って何?

11:00〜12:00 仏教の歴史について知る

12:00〜13:00 昼食・休憩時間

13:00〜14:00 四恩の大切さを知る・仏教が説く八つの苦を知る・

因果必然の法則を学ぶ・自己コントロールを高めるノウハウを学ぶ・

身口意の法則を知る

14:00〜15:00 仏教セラピストとは

15:00〜16:00 仏教セラピストができること

16:00〜17:00 仏教セラピストの活用例・今後の活動について

17:00〜17:30 夕勤行

17:30〜18:30 夕食など休憩時間

18:30〜19:30 座談会

19:30〜20:30 入浴など自由時間

21:30 消灯

2日目

05:30 起床

06:00〜07:00 朝勤行

07:00〜08:00 朝食

08:00〜09:00 得度説明

09:00〜10:00 得度式

10:00〜11:00 護摩祈祷・滝行(希望者)

11:00〜12:00 閉講式(仏教セラピスト認定証授与)

