Eggs ’n Thingsから、メロンづくしな夏の新メニュー「プレミアムメロンパンケーキ」が登場!

さらに食べ応え抜群の「スパイシーグリルドチキンピタサンド」と、暑い日にぴったりな爽やか「メロネード」「濃厚メロンシェイク」が同時発売されます☆

Eggs ’n Things「プレミアムメロンパンケーキ/スパイシーグリルドチキンピタサンド/メロネード/濃厚メロンシェイク」

販売期間:2025年6月25日(水)〜 7月24日(木)

販売店舗:国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗

1974年にハワイで生まれた、“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広いメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」

2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となるEggs ’n Things 原宿店がオープンし、その美味しさとマハロの心を日本中に届けるため、現在は37店舗が展開されています。

そんなEggs ’n Thingsに、夏にぴったりな期間限定メニューが登場。

「プレミアムメロンパンケーキ」や「スパイシーグリルドチキンピタサンド」「メロネード」「濃厚メロンシェイク」の4種類がラインナップされます☆

プレミアムメロンパンケーキ

価格:イートイン 2,398円(税込)/テイクアウト 1,620円(税込)

まるでメロンのような見た目の、メロンがこぼれる「プレミアムメロンパンケーキ」

パンケーキの中からもメロンのコンフィチュールがとろりと溢れ出す贅沢なパンケーキです。

パンケーキに挟んだ、ほんのりと甘いカスタードクリームがアクセントになっています。

スパイシーグリルドチキンピタサンド

価格:イートイン 1,848円(税込)/テイクアウト 1,814円(税込)

フライドしたポテトと一緒に味わえる、食べ応え抜群な「スパイシーグリルドチキンピタサンド」

香ばしく焼き上げたチキンが野菜やパイナップルと一緒にピタパンにたっぷりと詰め込まれています。

ピリ辛のチリソースと自家製のヨーグルトソースで楽しむことができるフードメニューです。

メロネード

価格:イートイン 825円(税込)/テイクアウト 810円(税込)

メロンが香る爽やかな「メロネード」も、期間限定メニューとしてラインナップ。

果実のほんのりとした甘みをじっくりとご堪能することができます。

濃厚メロンシェイク

価格:イートイン 1,320円(税込)/テイクアウト 1,296円(税込)

氷を使わずに仕上げたなめらかでメロンをたっぷりと感じられる、プレミアムな「濃厚メロンシェイク」

なめらかな舌触りととろける果実感が楽しめる一杯です。

メロンづくしな夏の新メニューと、食べ応え抜群のピリ辛ピタサンドが登場。

Eggs ’n Thingsの「プレミアムメロンパンケーキ」「スパイシーグリルドチキンピタサンド」「メロネード」「濃厚メロンシェイク」は、2025年6月25日より販売開始です☆

