看板メニューは洋食の定番ハンバーグとエビフライ！京都洋食 スター食堂 烏丸分店

スター食堂は洋食のレストラン「京都洋食 スター食堂 烏丸分店」を大丸京都店 大丸四条高倉駐車場B1にて2025年6月18日(水)にグランドオープンしました。

京都洋食 スター食堂 烏丸分店

所在地 :〒604-8124 京都市中京区高倉通錦小路下る帯屋町581

大丸四条高倉駐車場B1

定休日 :不定休 (大丸京都店に準ずる)

営業時間 :平日 11:30〜16:00(15:30L.O.)

17:30〜21:30(21:00L.O.)

土日祝 11:30〜21:30(21:00L.O.)

電話番号 : 075-231-1925

■「京都洋食 スター食堂 烏丸分店」とは?

「京都洋食 スター食堂 烏丸分店」は、創業以来100年にわたり磨き上げてきた洋食の技術を活かし、スター食堂が66年ぶりに出店する「スター食堂」の名を冠した原点回帰の洋食レストランです。

洋食と言えばハンバーグとエビフライ。

看板メニューとして「ハンバーグとエビフライ デミグラスソース(税込1,500円)」が楽しめます。

美山牛乳のコーンポタージュがセットで楽しめます。

オムライスやナポリタン、チェリーがのったプリンにクリームソーダなど昔懐かしいメニューも楽しめます。

ハンバーグとエビフライ デミグラスソース

価格:税込1,500円

ハンバーグは、挽きたてのミンチをすぐにハンバーグのパテにすることで肉の新鮮さと風味を表現、やわらかでジューシーに焼き上げています。

そんな、素材の良さを引き立てるデミグラスソースは、甘すぎず、苦すぎずバランスのよい優しい味に仕上げています。

エビフライは海老本来の食感、味にこだわり、ブラックタイガーを殻から剥いて調理します。

自家製マヨネーズで作るタルタルソースも絶品です。

美山牛乳のコーンポタージュ

価格:A set 税込380円

濃厚でミルキーな美山牛乳を使い、コーンより牛乳の風味を引き出しました。

濃厚ですがあっさりとした口当たりが特長です。

大正プリン

価格:税込550円

美山牛乳を使った一品。

濃い目のキャラメルソースに、固めに仕上げた昔懐かしいプリンです。

クリームソーダ

価格:税込800円

さくらんぼが乗った昔懐かしいクリームソーダ。

