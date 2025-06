猫背のネイビーセゾンがデジタルシングル「DOLE PLAYING」をリリースするとともに、東京・名古屋・大阪・神戸のタワーレコードにて、恒例となっている“謎のディスク”の数量限定ゲリラ配布をスタートさせた。 「DOLE PLAYING」は、4月に発表した「ウェイティン!!」、5月の「カッコつかないよ」に続く3ヶ月連続リリースの第3弾となる作品で、煌びやかさと切なさを併せ持つ猫背のネイビーセゾン流ネオンロックが、さらに進化を遂げた一曲となっている。 “謎のディスク”は、タワーレコード渋谷店(東京)、名古屋パルコ店(愛知)、梅田NU茶屋町店(大阪)、神戸店(兵庫)の4店舗にて6月18日より配布開始となっており、いずれも数量限定・無料・お一人様1枚までとなっている。 6月27日からはワンマンツアー<猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR「究☆極☆体NEOS!!」>がスタートと鳴るが、初日の大阪公演はすでにソールドアウトしており、続く名古屋、東京公演も注目を集めている状況だ。 猫背のネイビーセゾン デジタルシングル「DOLE PLAYING」 配信:https://orcd.co/dole-playing <猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR「究☆極☆体NEOS!!」> 全公演:開場18:30 / 開演19:00チケット料金:スタンディング \3,600(ドリンク代別・整理番号付き)年齢制限:未就学児入場不可枚数制限:1人4枚まで(複数公演申し込み可)チケットURL:https://eplus.jp/nekosezo/ ■6月27日(金) 大阪・Music Club JANUS ※SOLD OUTInfo:キョードーインフォメーション 0570-200-888http://kyodo-osaka.co.jp ■7月4日(金) 愛知・名古屋ell.FITS ALLInfo:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100http://www.sundayfolk.com ■7月10日(木) 東京・shibuya eggmanInfo:shibuya eggman 03-3496-1561http://eggman.jp Official HP:https://nekosezo.ryzm.jpX:https://x.com/nekosezoInstagram:https://www.instagram.com/nekosezo/TikTok:https://www.tiktok.com/@nekosezoYouTube:https://www.youtube.com/@Nekosezo

The post 猫背のネイビーセゾン、“謎のディスク”をタワレコ東名阪神でゲリラ配布 first appeared on BARKS.