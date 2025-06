Яu-a(ルウア)のシングル「Messy」がリリースとなった。 「Messy」は、力強い4つ打ちのダンスビートを軸に、トラップやダブステップの要素を持ち込み、感情の爆発とカオスを象徴するディストーションが交錯する、ジャンルレスで破壊力のある1曲だ。孤独、怒り、孤独、復讐心、我慢、嫉妬心といった散らかった心から、感情のないロボット…AIのようになってしまう様を歌った作品で、Яu-aらしさ満載の楽曲と言えそうだ。 Яu-aデジタルシングル「Messy」 2025年6月18日(水)https://ru-a.lnk.to/Messy ・Яu-a(ルウア)YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDrILiqhcxgfgNcWQTucxXw・Яu-a(ルウア)Instagram https://www.instagram.com/vill_xxk/・Яu-a(ルウア)TikTok https://www.tiktok.com/@vill_xxk

