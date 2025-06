LINEを活用した採用管理ツールで課題を解決！アイシス「らくるーと」

アイシスは、就職活動をする学生向けに実施した最新の調査結果をもとに、就活生が抱える課題を分析し、採用管理ツール「らくるーと」がどのようにその悩みを解決できるのかを紹介します。

アイシス「らくるーと」

アイシスは、就職活動をする学生向けに実施した最新の調査結果をもとに、就活生が抱える課題を分析し、採用管理ツール「らくるーと」がどのようにその悩みを解決できるのかを紹介。

今回の調査から、多くの学生にとって重要なステップとなる就職活動において、主な連絡手段として使用されるメールやナビサイトは不便に感じることが多いようです。

企業の採用活動では、最も若い世代に浸透している「LINE」を活用することが得策と考えられます。

【調査概要】

調査名 :就職活動におけるSNS活用に関する比較調査

調査方法 :Freeasyによるインターネット調査

調査期間 :2025年2月13日〜同年3月3日

有効回答数:就職活動を行っているまたは行う予定の大学3、4年生404名

■メールでの不便さの調査結果

メールは就活の基本的な連絡手段ですが、調査によると多くの就活生が不便を感じています。

以下に、メールを使った就活での課題を詳しく見ていきましょう。

就活生を対象に「メールを使った就職活動で不便に感じることはありますか?」と質問した結果、以下のような回答が得られました(複数回答)。

学生が就活の連絡手段で感じていること(メール利用)の調査結果グラフ

・普段メールをあまり確認しないため、チェックが遅れてしまう(38.9%):普段メールを使わない学生にとって、こまめなチェックが負担となっています。

・未読件数がたまりすぎて確認するのが面倒(35.1%):メールの量が多くなり、確認が後回しになることも。

・あいさつ文など定型文が面倒(27.0%):毎回丁寧な返信を作成する手間がストレスに。

他にも、

・企業からのメールを見落としやすい(26.5%)

・普段利用していないため返信のハードルが高い(19.8%)

・迷惑メールフォルダに入ってしまう(12.4%)

・送信ミス(アドレスや宛名のミス)をしやすい(7.2%)

・特に不便を感じたことはない(19.3%)

といった結果が見られました。

この結果から、メールの管理や返信の手間が就活生にとって大きな負担であることがわかります。

特に、迷惑メールフォルダへの振り分けや見落としは、機会損失に直結する深刻な問題です。

■ナビサイトでの不便さの調査結果

一方で、「就活ナビサイトを使った就職活動で不便に感じることはありますか?」という質問に対し、以下のような回答が得られました(複数回答)。

学生が就活の連絡手段で感じていること(就活ナビサイト利用)の調査結果グラフ

・ログインが面倒(パスワードを忘れたなど)(30.2%):複数のサイトを利用する中で、パスワード管理が負担になっています。

・企業からのメールを見落としやすい(27.2%):ナビサイト経由のメールも見逃しがちです。

・見たい企業の情報に辿り着くまでに時間がかかり面倒(27.2%):情報が多すぎて、必要な情報にアクセスするのに時間がかかります。

・普段利用していないため返信のハードルが高い(22.0%):ナビサイト特有の操作に慣れていない学生も。

他にも、

・どのサイトにログインしてよいか分からなくなる(19.8%)

・あいさつ文など定型文が面倒(13.4%)

・特に不便を感じたことはない(23.8%)

といった結果が得られました。

ナビサイトは便利な反面、ログインの手間や情報過多によるストレスが課題として浮かび上がりました。

■「らくるーと」で就活生と採用担当者の悩みを解決

調査結果からも明らかなように、就活生の多くがメールやナビサイトの不便さに不満を感じている現状があります。

特に、迷惑メールフォルダへの振り分け問題や定型文の作成の手間、情報の見落としなどは、就活生にとって大きな負担です。

また、ナビサイトに関してもパスワード管理の煩雑さや情報過多によるストレスが課題として浮かび上がりました。

こうした課題を解決する手段として、採用管理ツール「らくるーと」の活用が注目されています。

■「らくるーと」の主な特徴

1) LINE利用で重要な連絡を見逃さない

「らくるーと」はLINEで学生とやり取りを行えるツールであるため、学生側は企業からの連絡が迷惑メールフォルダに振り分けられる心配がなくなり、重要な連絡を確実に受け取ることができます。

2) リッチメニュー機能で簡単アクセス

「らくるーと」でLINEのリッチメニューを作成・使用することで、学生はわざわざブラウザやナビサイトから検索を行うことなく、企業情報やSNS、よくある質問などのリンクにいつでも簡単にアクセスができます。

3) パスワード不要で簡単ログイン

面倒なパスワード入力やログイン操作をなくし、日常使用しているLINEでならスムーズなログイン(起動)が可能。

LINE1本でやり取りが済むため、学生側は複数のサイトでのログイン管理に悩む必要がありません。

4) 企業側にもメリット多数

企業側も、LINEによる高い開封率、返信率の向上、送信ミスの防止など、コミュニケーションの質を高められるため、採用活動の効率化が期待できます。

■学生の声をもとに、就活の未来を変える

「らくるーと」は、ただの採用管理ツールではありません。

メールやナビサイトに感じる不満を解消し、就活生と企業の双方にとって、よりスムーズでストレスの少ない就活環境を提供します。

これからの就活は、時代に合わせた便利なツールを活用し、効率的に進めることがカギです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post LINEを活用した採用管理ツールで課題を解決!アイシス「らくるーと」 appeared first on Dtimes.