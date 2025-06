663日ぶりに投手として電撃復帰したドジャース・大谷翔平投手(30)に超大物ハリウッド俳優が“粋”なメッセージを送った。

大谷は16日(日本時間17日)のパドレス戦で、2023年8月23日のレッズ戦以来663日ぶり、同年秋の2度目の右肘手術後は初となるマウンドに立ち、先発で1回2安打1失点。最速は100・2マイル(約161・3キロ)を計測した。

試合後には自身のインスタグラムに投球する写真とともに「I'm back」(ただいま)と記し、復帰を報告した。

この投稿には世界中から5000件以上のコメントが寄せられ、祝福コメントが殺到。その中には映画「ターミネーター」シリーズの主演で知られる米ハリウッド俳優アーノルド・シュワルツェネッガーからのコメントもあった。

「ターミネーター」シリーズでシュワルツェネッガーが発した「I’ll be back」のセリフは日本でも有名だが、この名セリフを用いて「No more I'll be back…you are back」(I’ll be backはもう要らない。君は帰ってきた)と“粋”なメッセージを寄せて、激励した。