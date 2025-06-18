¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶â¤Ï¤Ê¡¢¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤»¤ë¡×µ´ÎÀÄ¹¤Î°ì¸À¤Ç¹ç½É»ÄÎ±¡¡º¬Éé¤±¤·¤¿£Ö£¹Àï»Î
¡¡µð¿Í¤Î£Ö£¹Àï»Î¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¹§»Ê¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡Ë¤Ï¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤Êá¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç£²£°Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦»ÔÎ©¿À¹Á¡Ê¸½¿À¹ÁµÌ¡Ë¤«¤é£±£¹£¶£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤ÎÇ¯¤«¤é±É¸÷¤Î£Ö£¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¼ã¼ê»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¹ç½É¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬µ´ÎÀÄ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÉðµÜÉÒÌÀ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃÝÅá¤ò¼ê¤ËÌç¸ÂÇË¤ê¤ÎÎÀÀ¸¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢Å´·ýÀ©ºÛ¤âÅö¤¿¤êÁ°¡Ý¡£¡Öµ´ÎÀÄ¹¡×¡Öµ´·³Áâ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿ÉðµÜ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÂ¿¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯£±·î¤Ë£¸£¸ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²¦Äç¼£»á¤¬¡Ö¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Çµð¿Í·³º²¤¬Ã¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¤Î²¦Äç¼£¤¬¤¢¤ë¡×¡¢ËÙÆâ¹±É×»á¤¬¡Ö¸·¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é£²£°£°¾¡¤·¤ÆÌîµåÀ¸³è¤ò´°·ë¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ´ÎÀÄ¹¤«¤é¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿Í°ìÇÜ¤·¤´¤«¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê£´¡¢£µÇ¯¤Ç¹ç½É¤ò½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ç£·Ç¯¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ËàÀî±è¤¤¤ÎÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ç½ÉÊë¤é¤·¤Ï£²Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢£¶£·Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¹ç½É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆþÃÄ£µÇ¯ÌÜ¤´¤í¡¢£±·³¤ËÄêÃå¤·¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉðµÜÎÀÄ¹¤ËËþ¤ò»ý¤·¤ÆÂàÎÀ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ç½É¤ò½Ð¤¿¤¤¤ÈÉðµÜ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¿·µï¤âÃµ¤·¤ÆÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤Ë¼êÉÕ¤±¤Î£±£°Ëü±ß¤âÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Þ¤¹¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¡¢ÉðµÜ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ç½É¤Ç²á¤´¤¹ºÇ¸å¤ÎÌë¡¢ÎÀÄ¹¤«¤éÍ¼¿©¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥·¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤ª¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°ì½ï¤Ë°û¤ó¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¹ç½É¤ò½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¡£¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹ç½É¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¾¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤â¤¦½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤Þ¤À½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¡×
¡¡¤ª¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿ÎÀÄ¹¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤ª¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ÈËÝ°Õ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÈ¿ÏÀºàÎÁ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÉðµÜ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¼êÉÕ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎÀÄ¹¤Ï°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶â¤Ï¤Ê¡¢¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤»¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ºÇ¸å¤ÏÉé¤±¤Ç¤¹¤è¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎÀÄ¹¤ÎÀâÆÀ¤Ëº¬Éé¤±¤·¤Æ¹ç½É»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÉô²°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎÀÄ¹¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Î¹¥¤¤ÊÉô²°¤Ø¹Ô¤±¡¢¤½¤¤¤Ä¤Ë²¶¤¬¸À¤¦¤«¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»³²¼»Ê¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸åÇÚ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Éô²°¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ï£±¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¡¢»³²¼¤¬²¼¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÎÀÄ¹¤ÎÇ´¤ê¹ø¤ÎÀâÆÀ¡¢ÆÍÁ³²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤òÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢¾²¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÇÚ¡£¤ª¤«¤·¤Ê¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤â¼õ¤±¤¿¡£Êá¼ê¤À¤Ã¤¿ÉðµÜ¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥Á¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Î¥Ã¥¯¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼é¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£±»þ´Ö¤â£±»þ´ÖÈ¾¤â¡£¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¢¤È¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡×
¡¡Â¾¤ÎÎÀÀ¸¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢´¶¼Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½Ìò¤ò£²£°Ç¯¤â¤è¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÉðµÜ¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þµÈÅÄ¹§»Ê¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë£±£¹£´£¶Ç¯£¶·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»ÔÎ©¿À¹Á¡Ê¸½¿À¹ÁµÌ¡Ë¤«¤é£±£¹£¶£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££Ö£¹»þÂå¤Ë£²ÈÖ¼êÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÆþÃÄ£±£°Ç¯ÌÜ¤ËÀµÊá¼ê¤Ë¡££¸£´Ç¯¤ËºßÀÒ£²£°Ç¯¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»£¹£µ£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢£´£·£¶°ÂÂÇ¡¢£´£²ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£³£µ¡££·£¶Ç¯¤Îµå±ã¤Çµð¿Í¤ÎÊá¼ê»Ë¾å½é¤Î£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¡£µð¿Í¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¢ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢£²£°£±£²Ç¯¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤¿¡£