【週刊少年サンデー 2025年29号】 6月18日 発売 価格：360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年29号」を本日6月18日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と巻頭カラーは、既刊全巻重版と第3巻の発売を記念して、「百瀬アキラの初恋破綻中。」が登場。センターカラーには「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、「レッドブルー」、「廻天のアルバス」が掲載されている。また、「界変の魔法使い」と「ヴァンパイドル滾」を大増22ページで楽しめる。

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