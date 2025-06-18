「週刊少年サンデー 29号」本日発売。表紙＆巻頭カラーは「百瀬アキラの初恋破綻中。」
【週刊少年サンデー 2025年29号】 6月18日 発売 価格：360円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年29号」を本日6月18日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭カラーは、既刊全巻重版と第3巻の発売を記念して、「百瀬アキラの初恋破綻中。」が登場。センターカラーには「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、「レッドブルー」、「廻天のアルバス」が掲載されている。また、「界変の魔法使い」と「ヴァンパイドル滾」を大増22ページで楽しめる。
少年サンデー29号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) June 17, 2025
・初表紙!!&巻頭カラー![#百瀬アキラの初恋破綻中。]
・アニメ放送迫る!Cカラー![帝乃三姉妹は案外、チョロい。]#帝乃三姉妹は案外チョロい
・単行本発売記念Cカラー![#レッドブルー]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/wigIhEzWwA
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