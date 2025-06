「もったいない」を、おいしく変える新習慣！まるごと「GREENデリバリー」

まるごとは、廃棄されている規格外の野菜を、人の手で選別・仕分けし、全国の家庭にお届けするサブスクリプションサービス「GREENデリバリー」を2025年7月より開始します。

まるごと「GREENデリバリー」

内容 : 国産の規格外・余剰野菜の定期配送サブスクリプション

プラン価格 : 月額980円/1,480円/2,980円(税込) 3プラン

送料 : 全国一律800円(税込)

提供開始 : 2025年7月よりサービス開始

■サービス概要 ─ 月980円〜。

野菜が高い今だからこそ届けたい!“挑戦”と“やさしさ”の定期便

GREENデリバリーは、少しふぞろいなだけで流通から外れてしまった国産の野菜だけを、人の手で選別・仕分けし、全国の家庭にお届けするサブスクリプションサービスです。

取り扱う野菜はすべて国産。

その日の仕入れ状況に応じて産地も明記しており、ご家庭の食卓にも安心して利用できます。

プランは現在、以下の3種類を用意されています。

- ミニセット :月額980円(基本野菜3種:じゃがいも・玉ねぎ・人参)

- スタンダードセット:月額1,480円(Aセット+季節の野菜)

- まるごとセット :月額2,980円(Bセット+季節の野菜に葉物や大型野菜・ボリューム多め)

野菜高騰時代に家計を守る「ちょうどいいサブスク」として、そして社会貢献にもつながる消費の選択肢として、2025年7月から全国へGREENデリバリー!

(※送料別途・全国一律800円(税込))

