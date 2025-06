マジック：ザ・ギャザリング専門店として豊富な品揃え！晴れる屋 京都店

晴れる屋は、2025年6月13日に国内31店舗目となる「晴れる屋 京都店」を京都府京都市にオープンしました。

晴れる屋 京都店

所在地 : 〒600-8218 京都府京都市下京区七条通新町東入西境町149

サザン京都駅前 6F B

電話番号: 075-754-8599

営業時間: 平日 13:00〜22:00

土日・祝 11:00〜20:00

「晴れる屋 京都店」はマジック:ザ・ギャザリング専門店となります。

また、2021年7月にはポケモンカード専門店「晴れる屋2」、2024年9月には「晴れる屋2 なんば店」、2024年10月にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」をオープンし、マジック:ザ・ギャザリングのみならず、カードゲーム業界全体の発展に貢献する取り組みを続けています。

店舗は京都駅から徒歩6分の好立地。

京都市内の方はもちろん、遠方からでも来店しやすい環境です。

店内には36席のプレイスペースを完備し、マジック:ザ・ギャザリングをより楽しめるよう、さまざまなイベントの開催を予定しています。

また、英語での案内も充実させています。

またマジック:ザ・ギャザリング専門店として、豊富な品揃えに加えて安心の買取サービスも提供していきます。

さらに晴れる屋では、これからマジック:ザ・ギャザリングを始めたい方に向けた初心者体験会を全店で毎日開催しています。

