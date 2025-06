可愛いわんちゃんたち大集合！那須ガーデンアウトレットin with Dogs club「Happy！ワンDaysフェスタ」

「with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)」は、2025年5月31日、6月1日、7日、8日の4日間、那須ガーデンアウトレットにて愛犬家向け大型イベント「Happy!ワンDaysフェスタ」を開催しました。

那須ガーデンアウトレットin with Dogs club「Happy!ワンDaysフェスタ」

■ 犬種別イベントや参加型ゲームで会場一体に!

同じ犬種のわんちゃん同士が集まる「犬種別集合イベント」では、可愛いわんちゃんたちの交流が各所で繰り広げられ、参加者同士のつながりも生まれる温かな空間に。

特に注目を集めた「愛犬とのだるまさんが転んだ」では、飼い主様とのチームワークが光り、大型犬の迫力ある動きや小型犬の愛らしい姿に、会場からは拍手と笑い声が絶えませんでした。

賑わいを見せたトイプードル大集合

■ 大抽選会では大盛り上がり

会期中毎日開催されたハズレなしの大抽選会には、連日長蛇の列ができるほどの大盛況。

特賞「わんちゃんと泊まれるホテル宿泊券」を獲得された方の笑顔に、周囲も温かい拍手で包まれました。

■モデル大作戦で雑誌のモデルに!

最終日には、21組のわんちゃんとご家族が参加する「モデル大作戦」を開催。

わんちゃんと一緒にランウェイを歩き、見事なポージングを披露する姿にも、会場からは歓声があがりました。

またInstagramライブ配信を行いました。

モデル大作戦 優勝「BELLE」ちゃん

■ ワンコンシェルジュの学びの機会も充実!

with Dogs clubのプロドッグトレーナーであるワンコンシェルジュによる「わんちゃんクイズ」では、家族で楽しく学びながら参加できる企画として大好評でした。

また「グルーミング講座」や「しつけ教室」では、日常のケアに悩みを抱える飼い主様が真剣な表情で耳を傾けるなど、学びと気づきの時間が提供されました。

