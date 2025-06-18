米女子ゴルフの今季メジャー第３戦、全米女子プロ選手権は１９日から４日間、テキサス州のフィールズ・ランチ・イースト（６６０４ヤード、パー７２）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが１７日に発表された。

４月のシェブロン選手権でメジャー初優勝した西郷真央（島津製作所）は、１６年大会覇者のブルック・ヘンダーソン（カナダ）、３週前の全米女子オープンで優勝したマヤ・スタルク（スウェーデン）と同組。第１日は午前８時３９分（日本時間午後１０時３９分）に１番からスタートする。

１９年ＡＩＧ全英女子オープン以来のメジャー２勝目を目指す渋野日向子（サントリー）は、１９年大会覇者のハナ・グリーン（オーストラリア）、メジャー２勝のリリア・ブ（米国）とのペアリング。第１日は日本時間２０日午前４時２８分に１０番からスタートする。

全米女子オープン２勝の笹生優花（アース製薬）はレキシー・トンプソン（米国）、イエリミ・ノー（米国）と同組で、同２０日午前３時５５分にティーオフ。２４年エビアン選手権でメジャー初Ｖを飾った古江彩佳（富士通）は高真栄（韓国）、チャーリー・ハル（英国）とのペアリングで、同４時１７分にスタートする。

日本勢は１５人が出場。西村優菜（スターツ）は日本時間１９日午後９時、吉田優利（エプソン）は同９時１６分、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と岩井明愛（あきえ、ホンダ）は同組で同９時４９分、山下美夢有（花王）は同１０時にスタートする。

岩井千怜（ちさと、ホンダ）は同１０時５０分、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は同１１時１分、勝みなみ（明治安田）は２０日午前４時１１分、馬場咲希（サントリー）は同４時２２分にティーオフする。

国内ツアーを主戦場とする選手では、河本結（リコー）、桑木志帆（大和ハウス工業）が出場する。