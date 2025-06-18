TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¡Ê17Æü¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï14ºÐ¤«¤é96ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ169¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î°ìÆü¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤Á60Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¡¢70Âå¤Î½÷À­1¿Í¡¢80Âå¤Î½÷À­2¿Í¡¢90ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¡¢ÃË½÷67¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢96¿Í¤¬·Ú¾É¤Ç¤¹¡£