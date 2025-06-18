±ºÏÂ¤Ë£³¡Ý£±¾¡Íø¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¼é¸î¿À¤¬¾¡°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡ª¡ÖÎý½¬ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ú¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡Û
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¶¯¹ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¸½ÃÏ£¶·î17Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢12Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥³¥ê¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£48Ê¬¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥É¥ê¥¦¥Ã¥·¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡58Ê¬¤Ë¤Ï¾¾ÈøÍ¤²ð¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥á¥µ¤¬CK¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢£³¡Ý£±¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTyC Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ÎGK¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤À¡£ÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¡£½øÈ×¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ºÏÂÀï¤Ë¾¡°ø¤ò¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢Èà¤é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ·Ù²ü¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢ÁÇÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÏÎý½¬ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¼¡Àï¡¢21Æü¤Ë¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢12Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥³¥ê¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£48Ê¬¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥É¥ê¥¦¥Ã¥·¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡58Ê¬¤Ë¤Ï¾¾ÈøÍ¤²ð¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥á¥µ¤¬CK¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢£³¡Ý£±¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTyC Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ÎGK¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤À¡£ÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¡£½øÈ×¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢ÁÇÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÏÎý½¬ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¼¡Àï¡¢21Æü¤Ë¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô