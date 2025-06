三井不動産商業マネジメントが運営する「三井アウトレットパーク 木更津」は6月23日〜7月6日、第4期増床エリアのグランドオープンを記念した「SCALE UP OPEN SALE」を開催する。三井アウトレットパーク 木更津、第4期増床エリアがグランドオープン期間中は、第4期増床エリアにオープンする日本初出店3店舗をはじめとする第4期増床エリアの店舗に加え、既存エリアを含む約170店舗以上が、最大70%OFFの大規模セールを行う。店舗により、ノベルティのプレゼントも実施する。「激辛&かき氷FES in 三井アウトレットパーク 木更津」も同時開催。大屋根広場「ルーフテラス」には、激辛料理やこだわりのかき氷を集めた専門店が集結する。激辛&かき氷FES in 三井アウトレットパーク 木更津グランドオープンから7月中、気温が下がる夕方以降にもゆっくりと買い物ができるように、一部日程で営業時間を延長する。営業時間が一部ショップで延長