１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．８４ドル（＋３．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０６．９ドル（－１０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７０９．０セント（＋７１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．００セント（＋１２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７４．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３１４．０１（＋３．８４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．８４ドル（＋３．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０６．９ドル（－１０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７０９．０セント（＋７１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．００セント（＋１２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７４．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３１４．０１（＋３．８４）
出所：MINKABU PRESS