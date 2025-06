GACKTが4月13日にすみだトリフォニーホールで行なったオーケストラコンサート<GACKT PHILHARMONIC 2025>をライブ録音し、音源化したアルバム『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』が自身の誕生日である7月4日にリリースされる。その中から本日18日、「UNTIL THE LAST DAY」が先行配信リリースされた。 ◆GACKT 画像 「UNTIL THE LAST DAY」は2012年にリリースされた通算41枚目のシングル。冒頭、美しいストリングスの音色から入り、激しいギター、ベース、ドラムからなるロックの音へと突き進んでいく様はまさにGACKTが目指した「ロック×クラシックの融合」の代名詞とも言うべき曲となっている。 また、これにあわせて新アーティスト写真も公開となった。見ているだけで魔王の世界観に浸ることができるビジュアルも堪能してほしい。 GACKT名義としては実に8年ぶりのリリースとなるアルバム『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』には、<GACKT PHILHARMONIC 2025>のセットリスト通りにメドレー曲を含む全13曲が収録される。 2013年12月に東京オペラシティコンサートホールで<GACKT×東京フィルハーモニー交響楽団 華麗なるクラシックの夕べ>を開催したGACKT。このコンサートを経て、GACKTの楽曲とクラシック、加えてオーケストラとの相性の良さを示した。 それから約10年、再びオーケストラコンサートに臨んだGACKTは、自ら率いるYELLOW FRIED CHICKENzのバンド・メンバーとともにバンドサウンドとオーケストラを同じ世界線上に展開するという新境地を開拓。今回GACKTがタッグを組んだのはグランドフィルハーモニック東京。国内外で活躍する現役トップレベルの演奏家や新進気鋭の若手が集結しての構成となっている。 なお、リリース日であり自身の誕生日である2025年7月4日(金)にはウェスティンホテル東京にて<魔王生誕饗宴2025>が開催される。こちらも狂気と美、そして歓喜が交錯するダイナーとなりそうだ。 ライブアルバム『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』 2025年7月4日(金)発売初回限定盤:SHM-CD UCCS-9066 ¥4,950(TAX IN)トールサイズ、スリーヴケース&40Pフォトブックレット付通常盤:CD UCCS-1401 ¥3,300(TAX IN)予約: https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025PR トラックリスト:1​. RETURNER -闇の終焉-2​. 絵夢 -FOR MY DEAR-3​. CUBE4​. BLUE LAGOON -深海-5​. REDEMPTION6​. UNTIL THE […]

