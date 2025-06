第74回ベルリン国際映画祭でパノラマ部門に正式出品されたA24製作の映画『I saw the TV glow(原題)』が、『テレビの中に入りたい』の邦題で9月26日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国順次公開されることが決定した。

参考:『名探偵ピカチュウ』のピカチュウは実写映画における映画スター! その“かわいさ”が意味するもの

本作は、90年代のアメリカ郊外を舞台に自分のアイデンティティにもがく若者たちを主人公にした“自分探し”メランコリックスリラー。全米で公開されると熱狂する若者たちが続出し、公開から1周年を記念して新たなグッズも発売された。

キャストには、『名探偵ピカチュウ』のジャスティス・スミス、『ダウンサイズ』のジャック・ヘヴン、『ショップリフターズ・オブ・ザ・ワールド』のヘレナ・ハワードらが名を連ね、スネイル・メイルとして音楽活動もしているリンジー・ジョーダンも出演している。監督と脚本は『Weʼre All Going to the Worldʼs Fair(原題)』のジェーン・シェーンブルンが手がけた。

毎週土曜日22時半。謎めいた深夜のテレビ番組『ピンク・オペーク』は生きづらい現実世界を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。ティーンエイジャーのオーウェン(ジャスティス・スミス)とマディ(ジャック・ヘヴン)はこの番組に夢中になり、次第に番組の登場人物と自分たちを重ねるようになっていく。しかしある日マディは去り、オーウェンは一人残される。自分はいったい何者なのか。知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとのはざまで、身動きができないまま、時間だけが過ぎていく。

映画『テレビの中に入りたい』本予告 公開された本予告では、ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト、yeuleによる楽曲「Anthems For A Seventeen Year-Old Girl」とともに、テレビ番組『ピンク・オペーク』をきっかけに出会うオーウェンとマディや2人の閉塞感を感じさせるやりとり、そして『ピンク・オペーク』の幻想的なシーンやブラウン管が燃える様子などが映し出されている。

あわせて2種類のポスタービジュアルも公開。1つ目は本国版と同じく暗闇に光るテレビの中に今にも飛び込みそうなオーウェンの背中が捉えられている。2つ目は日本オリジナル版で、テレビ画面の光に照らされたオーウェンとマディが夢中になってテレビに見入る表情とともに、その周りをテレビ番組『ピンク・オペーク』のキャラクターたちが取り巻いている。日本オリジナル版のイラストは、写実的でありながら独特なタッチで人物を描くアーティストの雪下まゆ、両ビジュアルのデザインは大島依提亜が担当した。なお、雪下と大島からはコメントも到着した。

コメント大島依提亜(デザイナー)映画好きならピンとくるであろう80~90年代の映画への目配せも感じる本国のビジュアルに加えて、卓越した画力もさることながら、この映画に共鳴するかのような作品を発信し続けている雪下まゆさんの絵と、二つで一つのポスターで構成したい。初見で観ている時に思ってました。幸運にも雪下さんにご快諾頂き、見事にこの映画の世界観を表現して下さいました。映画に限らず世界が“強い物語”を求められているこの時代において、取りこぼされてしまった無数の小さくて大切な何か。それら全てが、暗闇に淡く──しかし虹彩の輪郭をくっきりと浮かび上がらせては爆ぜるシャボン玉のようなこの映画に心を撃ち抜かれました。今年パワフルな映画を浴びてきた人にこそ観てほしい傑作です。

雪下まゆ(イラスト)10代の頃の自分は、周囲にうまく馴染めず、絵を描くことに逃げ場を求めていた。この映画は、当時の自分のような若い世代や、似たような青年時代を過ごした大人にこそ観てほしいと思った。歳を重ね、周囲に擬態する術を身につけた自分を、主人公に重ねて観ていた。(文=リアルサウンド編集部)