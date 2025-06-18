£··î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤àTHE¥é¥¤¥Ö£³～ÌÜÉ¸¡ª£µ£°£°£°¿Í¤ÇÆÝ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦atÅìµþÂÎ°é´Û～¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÝ¿Í¡Ê¤Î¤ß¤ó¤Á¤å¡Ë¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¡¦ROLAND¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î»²²Ã¤¬¶ÛµÞ·èÄê¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢£··î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤àTHE¥é¥¤¥Ö£³¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËMC¤È¤·¤ÆóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¢¼½ñÆÝ¿Í¡Ê¤¸¤·¤ç¤Î¤ß¤ó¤Á¤å¡Ë¤È¤·¤Æ²¬ºêÂÎ°é¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µー¥ä¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦Â¼¾å¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿ROLAND¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤¹¤ëÅ·ºÍ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î»²Àï¤¬¶ÛµÞ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤ÄROLAND¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÀîÅçÌÀ¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¶¦±é¤¬¡Ö¼½ñ¤ÇÆÝ¤àTHE¥é¥¤¥Ö£³¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡ª¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê¼½ñÆÝ¤ß¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÀ§Èó²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼½ñ¤ÇÆÝ¤àTHE¥é¥¤¥Ö£³¡×¸ø±é¤ÎÁ°¤Ë¤ÏPRE¥é¥¤¥Ö¤Ç¿·´ë²è¡Ö¼½ñ¤ÇÍ·¤Ö¡×¤ò³«ºÅ¡ª¼½ñ¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥²ー¥à¤ä¥¯¥¤¥ºÍ·¤Ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£MC¤Ï¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦Â¼¾å¡£Í·¤ÓÆÝ¿Í¡Ê¤¢¤½¤Ó¤Î¤ß¤ó¤Á¤å¡Ë¤Ï²¬ºêÂÎ°é¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡¦¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ø¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤ë¡ª¡Ù¤ÈÉ¡Â©¤Î¹Ó¤¤MCÂ¼¾å¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿·¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â·èÄê¡ª¡Ö¤¸¤·¤ç¤Ç¤Î¤à¡×¤ÈÇØÃæ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¢ÉÕäµ¡¢¥¿¥ª¥ëÅù¡£¤½¤·¤Æ²áµî¤ËÈÖÁÈ¤Ç½Ð¤¿¡ÈÆüËÜ¸ì¡É¤¬¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡ªº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÆüËÜ¸ì¡É¤¬ÉÔ»×µÄ¤È°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ë―¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¤ËÀ§Èó¼½ñ¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÝ¿Í¤È¤·¤ÆROLAND¤µ¤ó¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÌ¾¸À¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëROLAND¤µ¤ó¡ªÈà¤Î¼½ñ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¡£Ê¹¤¤¤¿¤È¤¡¢´°Á´¤Ë¿ì¤¤¤¬ÀÃ¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë¤«¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªµÓËÜ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç´îÍø¤â¶¯¤¤¡£¡Ö¤·¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç´îÍøÂÐ·è¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦Â¼¾å
PRE¥é¥¤¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª·Ý¿Í³¦·¨¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ê¤é¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡£Á´°÷´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡ª ³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼½ñ¤Ç¥É¥ß¥Î¤ò¤ä¤ë¤È¤«ËíÅê¤²¤ò¤ä¤ë¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ªÃÎÅª¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êーÀº¿À¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¼½ñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢PRE¥é¥¤¥Ö¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜ¥Á¥ã¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¡¢¹çË¡Åª¤ËÃë¤«¤é吞¤á¤Þ¤¹¡ª¿¼¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡ª
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡À©ºî¶É¡¡³ôÌÚÏË
¤½¤ì¤³¤½¥Ð¥«¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎOK¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÀîÅç¤µ¤ó¤È¥Ð¥«¥ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¼½ñ¥Ð¥È¥ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë²ñ¾ì¤Ç´Ñ¤ë²ÁÃÍÂç¥¢¥ê¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤ÆÃë¸ø±é¡Ö¼½ñ¤ÇÍ·¤Ö¡×¤ÏÃëÆÝ¤ß¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤¹¡ª¤ªµÒ¤µ¤ó¤â»²²Ã¤¹¤ë¥²ー¥à¤ä¥¯¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×①¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤àTHE¥é¥¤¥Ö£³～ÌÜÉ¸¡ª£µ£°£°£°¿Í¤ÇÆÝ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦atÅìµþÂÎ°é´Û～¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û £²£°£²£µÇ¯£··î£¶Æü¡ÊÆü¡ËÍ¼Êý£µ»þ00Ê¬³«¾ì¡¡£¶»þ00Ê¬³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û ÅìµþÂÎ°é´Û
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¥µー¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢ROLAND¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à
ÆüËÜ¸ì´Æ½¤¡§»³ËÜ¹¯°ì¡Ê»°¾ÊÆ²¼½ñ½ÐÈÇÉôÄ¹¡Ë¡¢ÈÓ´Ö¹ÀÌÀ¡Ê¹ñ¸ì¼ÅµÊÔ»¼¼Ô¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û »ØÄêÀÊ5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ)¡¡/ ÇÛ¿®2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×②¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö¼½ñ¤ÇÆÝ¤àPRE¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ø¼½ñ¤ÇÍ·¤Ö¡Ù～Âè£²¤Î¥Ë¥·¥À¥¯¥¤¥º¤ò³«È¯¤¹¤ë²ñ～¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û £²£°£²£µÇ¯£··î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ00Ê¬³«¾ì¡¡£²»þ00Ê¬³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û ÅìµþÂÎ°é´Û
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û MC¡§Â¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë
¤´°Õ¸«ÈÖ¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¼½ñÍ·¤ÓÆÝ¿Í¡§²¬ºêÂÎ°é¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë
ÆüËÜ¸ì´Æ½¤¡§»³ËÜ¹¯°ì¡Ê»°¾ÊÆ²¼½ñ½ÐÈÇÉôÄ¹¡Ë¡¢ÈÓ´Ö¹ÀÌÀ¡Ê¹ñ¸ì¼ÅµÊÔ»¼¼Ô¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û »ØÄêÀÊ4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ)¡¡/ ÇÛ¿®2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÒÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ¡ª¡Ó
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Û¡¡https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2456097
¡ÚFANY¡Û¡¡https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/jishonomi-prelive
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤à¡¡
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û £²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë£²£´»þ£³£°Ê¬～£±»þ£°£°Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶·î£³£°Æü¡Ê·î¡ËÌë£±£±»þ£°£¶Ê¬～£±£±»þ£µ£µÊ¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ
£³£°Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ
¡ÚÇÛ¿®¡Û Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª¡¡¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï6/30ÊüÁ÷Ê¬¤Î¤ß
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅì HP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srqc8ubir4
▶¥Æ¥ìÅìHP¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/jishonomi/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û MC¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¼½ñÆÝ¿Í¡§Â¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¥µー¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢¶¶ËÜÄ¾¡Ê¶ä¥·¥ã¥ê¡Ë¡¢¥Û¥é¥óÀé½©
ÆüËÜ¸ì´Æ½¤¡§»³ËÜ¹¯°ì¡Ê»°¾ÊÆ²¼½ñ½ÐÈÇÉôÄ¹¡Ë¡¢°ðÀîÃÒ¼ù¡Ê¹»±Ü¼Ô¡¦¼½ñ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Û @nomu_nihongo_tx
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/jishonomi/
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ